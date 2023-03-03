【公司盈喜】神威藥業（０２８７７）料去年溢利增約２５－３５％

《經濟通通訊社３日專訊》神威藥業（０２８７７）發盈喜，料２０２２年全年公司擁有人
應佔溢利預期按年增加約２５％至３５％，２０２１年同期溢利約５﹒５７億元人民幣。
集團稱，溢利預期有所增加主因於集團總體銷售收入增加約２３％。於年內，各劑形銷售額
均有所上升，其中中藥配方顆粒銷售額增加約５９％。（ｒｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半 人幣今年保持穩定 滬綜指周升2%
|財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常 中線目標價13銀
|香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
|財經熱話03/03/2023
電動車市場降溫鋰價跌跌不休 大行仍叫Buy 贛鋒天齊可趁低吸博反彈？
|香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
|國際動態03/03/2023
Zoom業績欠佳大裁員，總裁僅上任9個月無得留低
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰