《經濟通通訊社３日專訊》德銀天下（０２４１８）公布，預計截至２０２２年１２月３１
日止年度淨利潤將較截至２０２１年同期減少約３８％至４２％，集團截至２０２１年１２月
３１日止年度淨利潤為約３﹒６９億元人民幣。
淨利潤預期下降主要原因是受中國商用車行業整體下滑影響，２０２２年度中國重型商用車
銷量按下滑超過５２％；及２０２２年的整體業務運營持續受到新冠疫情影響，尤其是２０２２
年下半年，公司主營業務所在地區的疫情反覆對公司各業務板塊影響較大，導致集團收入下滑以
及整體毛利減少。（ｂｎ）
03/03/2023 17:49
【企業盈警】德銀天下（２４１８）料去年淨利潤將減少最多４２％
《經濟通通訊社３日專訊》德銀天下（０２４１８）公布，預計截至２０２２年１２月３１
日止年度淨利潤將較截至２０２１年同期減少約３８％至４２％，集團截至２０２１年１２月
３１日止年度淨利潤為約３﹒６９億元人民幣。
淨利潤預期下降主要原因是受中國商用車行業整體下滑影響，２０２２年度中國重型商用車
銷量按下滑超過５２％；及２０２２年的整體業務運營持續受到新冠疫情影響，尤其是２０２２
年下半年，公司主營業務所在地區的疫情反覆對公司各業務板塊影響較大，導致集團收入下滑以
及整體毛利減少。（ｂｎ）
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