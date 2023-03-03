【企業盈警】泰和小貸料去年稅後盈轉虧蝕最多１２００萬人幣

《經濟通通訊社３日專訊》泰和小貸（０１９１５）發盈警，預期２０２２年度錄得稅後虧

損介乎約９００萬元至１２００萬元（人民幣．下同），２０２１年度則錄得稅後溢利約４６０

萬元。

集團解釋，造成業績變動的主要原因是利息收入減少及計提減值虧損準備增加；及附屬公司

產生員工成本增加至約２５０萬元，市場行銷費用約１９０萬元。

集團指，已根據經濟形勢加強貸款減值損失撥備，加大力度撇銷不良貸款，並將努力確保公

司附屬公司新業務相關的開支與其業務增長相適配，從而最大程度上保障股東權益。（ａｃ）

