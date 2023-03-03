【企業盈警】新豐泰（１７７１）料去年純利跌７７％

《經濟通通訊社３日專訊》新豐泰集團（０１７７１）發盈警，預計集團２０２２年度純利
約８１２０萬元人民幣，按年下跌約７７％。
集團指，純利下降的主要由於集團在２０２１年度出售非主營業務公司的少數股權，錄得一
次性投資收益約１﹒４５２億元人民幣；及２０２２年集團部分運營網絡因新冠疫情存在月度或
連續數月停業情況從而影響了正常運營節奏，為了順應市場趨勢，毛利率水平有所下降。
（ａｃ）
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