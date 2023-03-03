【通關復常】旅遊電商：撤口罩令首日，港人預訂本地活動飆７５％

《環富通基金頻道３日專訊》政府宣布解除口罩令首日，市民消費意欲有所提升。根據旅遊
及休閒電子商務平台Ｋｌｏｏｋ內部數據，政策宣布後首日，有關港人預訂本地活動的數目錄得
７５％增長。有關海外用戶預訂本港活動的數量則較上月同期躍升了逾３倍（３７８％），按日
比較亦上升了８０％，當中以交通及景點門票為主。而比較２月訪港旅客的預訂，首三位分別為
內地、菲律賓及新加坡。（ｗａ）
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