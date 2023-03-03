【預算迴嚮】法外貿行：對經濟提供有限支援，缺乏結構性解決方案

《環富通基金頻道３日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表研究報告指，香港在４年內經歷了３年的經濟衰退，長期

財政赤字帶來的連鎖反應是痛苦的。最近公布的預算案沒有改變這一趨勢，財政帳戶（不包括債

券發行）將在２３╱２４財年保持赤字，佔ＧＤＰ的－３﹒９％，儘管比２２╱２３財年佔

ＧＤＰ的－７﹒３％已經有所改善。上年同期，香港的財政儲備相當於１６個月的政府支出，現

在減少至１２個月。因此，政府在支出方面轉向保守，本年雖然仍會為經濟、市民和企業提供支

援，但力度有所減小。



＊生活成本升延長補貼合理，財赤或可創造融資機會＊



首先，政府延長逆周期措施的策略是正確的，特別是發放新一輪人均５０００港元的消費券

，相當於ＧＤＰ的１％。雖然香港的失業率再次回落至接近３％，這是疫情前的水平，但自

２０１９年以來勞動人口下降了４﹒５％，所以現在看到的３％已經不同於過去的３％。即使全

球通脹降溫，但香港在公用事業、交通和房屋方面的生活成本也依然在上升，背負按揭的人感覺

會更加明顯，因此延長補貼和稅收優惠是合理的。

從行業角度看，預算案強調促進金融、基礎設施和科技發展。政府大力支持綠色金融，放寬

科技公司上市要求以及散戶投資者的加密貨幣交易，並且在航空融資方面追趕新加坡。在基礎設

施和科技方面，政府的目標是擴大交通和數碼聯通範圍。然而，財政赤字意味著政府將發行更多

債券來籌措資金，或是尋找更多合作夥伴，這可能會為香港創造新的融資機會。



＊降首置印花稅促銷房屋收效微，缺阻人才外流政策＊



預算案的另一個重點是房屋問題。在房價的下行壓力下，土地銷售和印花稅隨之下降，對財

政收入也產生了負面影響。儘管政府試圖通過降低首次購房者的印花稅來促進房屋銷售，但收效

甚微。與中國內地重新開放可能會提供一些幫助，但決定性因素仍在於美聯儲利率。假設宏觀審

慎政策沒有變化，按揭貸款利率繼續攀升將導致房價繼續下跌１０％。

令人失望的是，除了已經公布的簽證計劃外，目前仍缺乏阻止人才外流的政策。例如，通過

改善醫療、增強房屋可負擔性和青年發展計劃等方向來提高生活品質，進而留住現有人才。到

２０４０年，香港老齡人口比例將由２０２２年的２０％上升至３５％ 。屆時，勞動人口將減

少１７％，即減少８５萬人。唯一新宣布的是資本投資者入境計劃，投資可以包括房地產以外的

資產，可以成為政府債券買家的一個來源。

總而言之，預算案對經濟提供了有限支援，但缺乏結構性解決方案，這受到財政狀況的限制

。政府只能先努力減少過去幾年由於疫情支出而膨脹的預算赤字，因此限制了解決長期問題、提

出重大方案的餘地。（ｗａ）

