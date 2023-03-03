《保險智衛－余栢堅》應援您健康之選（一）：適量運動＋全面醫保

《保險智衛》健康是成功的關鍵，除了擁有強健體魄，精神健康亦同樣重要。大家可從日常

運動、飲食及音樂等範疇著手，舒緩情緒壓力，逐步建立健康的生活模式。由疫情期間開始，我

習慣每天預留大概３０分鐘做一些中等強度體能活動，感覺肺活量和身體機能比以前進步了，心

情亦漸佳。因應不同身體狀況，相信每天運動所帶來的好處更可以累積，身體亦會轉向長期健康

的狀態發展。



＊設置保障安全網，將運動得來的健康延續＊



辛苦鍛鍊得來的健康絕對是財富，懂得善用就能累積，懂得尋求保障更能將其益處倍增。趁

身體年輕健康時投保醫療計劃，等同為健康設置安全網，就健康轉變所需的治療及復康提供資源

及服務上的支援，所以選對醫保計劃就如成功投資自己的健康，越全面的醫保計劃越能顧及到受

保人各方面需要，保證續保達至長遠保障，助受保人輕鬆應對人生旅途中健康狀況的轉變。



＊政府認可的高端自願醫保靈活計劃，強化保障更安心＊



病人可能因擔心保單賠償未必足夠，往往要計算一番才敢入院治療，令自己在治療過程中徒

添壓力，選擇全數保障的醫保計劃就毋須就指定項目擔心分項賠償超額的問題，只要確保每年保

障限額及終身保障限額適合自己便可減輕治療費用的壓力。現時市面上有醫保計劃提供每年保障

限額及終身保障限額分別至高達１０００萬港元及６０００萬港元，更設有高自付費選項，讓受

保人能夠以相宜的保費按其保險需要在現有的醫療保障上增添多一份保障，及為未來可能高漲的

醫療費用作較周全的準備。政府認可的自願醫保靈活計劃亦有此類較高端的計劃，其計劃在受保

人入院前已就門診護理開始提供保障，就一系列住院及手術費用提供全數保障，出院後有復康需

要的話，另有第三專業健康支援服務繼續應援，更有專屬復康護士為受保人精心安排切合的復康

支援服務。但此第三專業健康支援服務及保障為自選性質，並不屬於自願醫保認可產品。

此類計劃除了有自願醫保的保障特點，例如保證續保至受保人１００歲、投保時未知的已有

病症可獲保障＃、保障訂明非手術癌症治療及精神科住院治療、稅務優惠等等，還增加多元額外

升級保障，如腎臟透析器材租借費用之全數保障、中風復康的額外保障、多種自付費選項、指定

危疾之全額賠償－豁免自付費、額外個人無索償保費折扣等，務求在財務上支援受保人的健康需

要。此類計劃還提供網上保險平台，方便有興趣的投保人隨時簡易快捷地投保。

除了運動配搭高質自願醫保計劃，還有其他方式應援您健康，下次繼續和大家探究。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



＃以上保障及利益均設有等候期



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