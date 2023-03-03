《「香」講積金－香敏華》錯失見底後升幅，投資者如何再部署？

《「香」講積金》２０２３年環球股市開局不俗，不論是美股還是港股，皆在１月份上揚。

２月份，市場在美國公布通脹數據後略有調整，但若跟去年最風雨飄搖時相比，筆者認為現時整

體投資氣氛不算悲觀。不少投資者在去年動盪市況中沽貨避險，錯失了市場見底後升幅，對於如

何再作部署或許感到疑惑。

去年通脹急遽升溫，迫使央行大幅加息，觸發股市和債市下挫，投資者對於經濟前景感到悲

觀以至恐慌，實屬人之常情。但投資者仍可從中汲取一些教訓。長線投資者應了解到市場升跌乃

正常周期，若投資時期夠長，足以經歷市場升跌周期，在市場恐慌之時便可保持冷靜，不受周遭

環境影響。此外，市場見底回升往往既快且猛，若想「華麗轉身」、成功「撈底」的難度實在非

常高。

隨著通脹放緩、加息周期接近尾聲以及中國改變防疫政策，籠罩著去年市況的陰霾可望消散

，未來市場走勢視乎經濟放緩╱衰退的程度以及企業盈利情況。然而，市場（特別是港股）已從

低位回升不少，若錯失了升幅，應如何再作部署？

筆者歸納了二次大戰之後美國和香港經歷的數次熊市周期表現，希望以歷史的角度給予投資

者參考。據彭博數據，無論是美股還是港股，市場走出熊市低谷後，一般迎來反彈。以美股為例

，標普５００指數在不同的熊市周期造出低位後，錄得介乎６％至２７％的一個月升幅。港股恆

生指數則在造出熊市低位後，錄得介乎９％至２９％的一個月升幅。投資者在熊市傾向避險和審

慎，要準確捕捉低位入市的難度甚高。但歷史數據顯示，股市在創出熊市低位後，升勢可以延續

，一年升幅較一個月升幅、甚至三個月升幅更加大。標普５００指數在造出熊市低位後，錄得介

乎２１％至７５％的一年升幅； 而恆生指數在造出熊市低位後，更錄得介乎２７％至１１４％

的一年升幅，可說是愈升愈有。



表１： 美國標普５００主要熊市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

熊市 相關事件 見底後一個月變幅 見底後三個月變幅 見底後一年變幅

１９６１－１９６３ 越戰 ９％ ７％ ３３％

１９７３－１９８０ 石油危機 １９％ １４％ ３８％

１９８０－１９８２ 高通脹 １８％ ３６％ ５８％

１９８７－１９８９ 股災 １４％ １９％ １９％

１９９０－１９９１ 波斯灣戰爭 ６％ ７％ ２９％

２０００－２００７ 科網泡沫爆破 １５％ １９％ ３４％

２００７－２０１３ 次按泡沫爆破 ２７％ ３９％ ６９％

２０２０ 新冠疫情 ２５％ ４０％ ７５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源： 彭博資訊，永明資產管理



表２： 香港恆指主要熊市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

熊市 相關事件 見底後一個月變幅 見底後三個月變幅 見底後一年變幅

１９７３－１９７４ 石油危機 ９％ １０６％ １１４％

１９８１－１９８７ 高通脹 １６％ ５２％ ２７％

＋中英談判

１９８７ 股災 ２９％ ３０％ ４２％

１９９４－１９９７ 亞洲金融風暴 １４％ ２４％ ５７％



１９９７－２０００ 香港樓市低迷 １４％ ５０％ ９２％

２０００－２００４ 科網泡沫 １１％ １８％ ４７％

＋ＳＡＲＳ

２００７ 環球金融危機 ２３％ １５％ １０１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源： 彭博資訊，永明資產管理



長線投資者欲捕捉股市回升機遇，可考慮作出可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），同時享有扣稅

優惠。不少強積金供應商近期推出有關ＴＶＣ的優惠計劃，投資者不坊留意。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

