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03/03/2023 10:00

《基金債券攻略－凌風》強積金可買「港債」是好事

　　《基金債券攻略》財爺陳茂波在上周公布的２０２３－２４年財政預算案中，就香港債券市
場的發展有新一輪的論述。按照財爺的說法，未來香港的債券市場，確實可以再上一個新台階。
而對於普羅大眾來說，未來將可買到更多穩健的債券。
　　
　　首先，財爺表明，政府一向通過發債促進本地債市發展，以及達致其他政策目標，例如普惠
金融、推動綠色可持續發展等等。重要的是，即使如此，現時政府的未償還債項仍處於低水平，
只佔本地生產總值的４％左右，遠低於大部分成熟的經濟體。
　
　　即是說，香港還有很大的發債空間，預計即使到了２０２７－２８年時，這個比率仍會低於
１０％的安全水平。
　
　　不過，由於近年利息上升，政府今年可能會暫停發行通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ），因為
ｉＢｏｎｄ的保證息率只有２厘（由於通脹仍低於２％，因此，投資者可以取得高於２厘回報的
機會不太大）。
　
　　但另一邊廂，今年會繼續發行銀色債券（Ｓｉｌｖｅｒ　Ｂｏｎｄ），因為銀債的保證息率
已增至４厘，仍然有一定吸引力。根據財爺的公布，今年的發行額會增至５００億元（去年是
４５０億）。
　
　　除了銀債之外，政府還會發行綠色債券，以及基建債券。另一方面，也會配合內地需要，引
入更多中央或地方政府在港發行人民幣債券。換句話說，未來日子裏，港人可以有更多的債券選
擇了（部分債券可能只供機構投資者認購）。
　
　　這還不止，我認為，今次最大的突破是政府計劃讓強積金成員多一個投資選項，那就是投資
政府債券。
　
　　財爺表示，強積金成員對於有穩定回報，且手續費低的強積金基金有很大需求，因此，他已
經指示金管局和積金局，在未來發行的綠色債券和基建債券中，撥出一定比例供強積金基金優先
投資。
　
　　現階段未有詳細資料，但我估計，強積金成員應該不是認購「直債」，而是透過基金形式，
間接投資港府發行的債券。即使如此，由於現時的政府債券，年期都很短，大部分都是３年左右
，對息口的敏感度不會太大，即是債價會相對穩定，而回報也算不俗，至少可以跟存款利率看齊
，甚至稍高於存款利率。
　
　　因此，這確實是保守投資者的一個喜訊，因為現時強積金的投資選項中，確實有一個保守投
資，但這個選項的回報卻太低了，去年一般的回報都只有半厘，根本不能抗通脹。《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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