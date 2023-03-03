《投資新視野－鄧嘉南》面對通脹壓力，尋覓投資機遇

《投資新視野》自２０２３年以來，全球宏觀數據持續放緩，加上在通脹狀態膠著及貨幣緊

縮的情況下，經濟衰退成為投資者的焦點。觀乎過往經驗，宏觀數據或會惡化，領先經濟指標將

從目前跌勢更急劇下挫。表面上看，貸款和信貸活動穩健，但已有初步跡象反映情況正在逆轉。

投資者需要密切關注對經濟衰退程度造成關鍵影響的各種因素。



＊應對通脹乃關鍵要點＊



全球央行仍以抗通脹為主要目標，特別是聯儲局。當局早前強調，行動不足引致的風險高於

行動過多，很可能需要犧牲一定經濟增長以全面控制通脹。故此，我們預計經濟放緩將會較市場

預期更早發生，對周期性增長持審慎態度。

由於美國勞動市場緊張，加上受工資增長水平影響，不利聯儲局在經濟未明顯放緩下將通脹

回復到目標水平的舉措。我們預計聯儲局在２０２３年將同時以利率和量化緊縮措施維持緊縮政

策，而增長及企業盈利則開始轉弱。然而，這可能會使市場失望，因部份人預期聯儲局將在

２０２３年下半年開始減息。



＊日本貨幣政策或走向寬鬆＊



日本方面，因有意見認為貨幣政策的副作用遠超過其潛在經濟利益，日本央行去年 １２

月出乎意料地放寬收益率曲線管控政策。此舉反映政策官員開始考慮退場策略，因債券市場仍未

能正常運作，當局無法脫離收益率曲線管控政策。

日本核心通脹升至４１年高位，市場聚焦在新任日本央行行長植田和男的中立背景，當地貨

幣政策有望在短期內轉向。



＊中國市場續成全球焦點＊



疫情期間，中國通脹偏低，因人民銀行面對包括疫情防控處理和房地產市場低迷情況等一系

列問題，對家庭消費帶來一定影響。

隨著中國政府持續優化防疫政策，並加大力度推動房地產市場和刺激整體經濟，經濟增長得

以重新加速。龐大的剩餘家庭存款，使當局能更輕易地透過信貸途徑及房地產市場推行果斷的放

寬措施。此外，財政政策可能維持寬鬆，甚或放寬，有望為投資者帶來積極反響。



＊流動性趨緊下，找尋投資機會＊



展望將來，已發展國家的流動性趨緊及增長和盈利轉弱將繼續成為投資者的焦點。我們看好

中港股市，因動態政策和不同周期定位料均帶來正面影響，再加上估值在相關增長率下顯得吸引

。同時，應密切關注中國政策的走向、已發展市場流動性的變化、經濟增長和企業盈利等主要市

場力量。

最後，由於宏觀數據放緩，實際收益率上升使防守型政府債券更具吸引力。雖然通脹持續，

投資者亦可在收益率進一步重新定價時考慮政府債券，把握投資機遇。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

