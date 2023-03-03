《投資原理－陳榮達》國內消費逐漸復甦，助互聯網企業提升估值

《投資原理》由去年１０月份召開的「二十大」至今，中國股市已反彈不少，因此上月進入

調整屬正常不過。雖然美國通脹危機再度升溫，硬著陸風險顯著上升，令美債及美股更加波動，

但中國股市較能抵禦外圍不利影響，相反在經濟復常的大前提下，股市仍有不俗的上升空間。再

者，ＭＳＣＩ中國指數當前估值處於偏低水平，市盈率只有１０﹒６倍，仍低於過去十年平均值

的１１﹒２倍。隨著內地經濟穩步復甦，疫情期間中國居民所累積的龐大存款有望釋放更多消費

力，除了上文提到的家具行業外，電商行業亦值得投資者留意。

自穩經濟於去年底開始成為中國政府的首要任務後，不同領域的扶持措施陸續出台，例如針對房

地產融資的「１６條」、支持平台企業發展、放寬疫情管控及新能源與家電下鄉活動等。隨著全

國兩會即將於本周六（４日）開幕，據路透社引述消息人士指，中國或將今年經濟增長定在５至

６％，意味著年內需推出更多的刺激政策，從而有助提振市場氣氛。



＊製造業ＰＭＩ創十年新高＊



事實上，內地近期公布的一系列數據反映經濟正進一步回暖，２月份非製造業採購經理人指

數（ＰＭＩ）為５６﹒３，高於預期的５５，並創近兩年來新高；製造業ＰＭＩ則升至５２﹒６

，同樣高於預期的５０﹒５，創下１０年來新高。另外，早前公布的１月份人民幣貸款更急增至

４﹒９萬億元，創紀錄新高，表明企業對未來發展的信心回升。

內地過去三年疫情爆發期間，房地產市場又因政策變化而陷入低迷，消費需求持續受到抑制

，令資金不斷流入銀行體系。據中國人民銀行上月中公布的數據顯示，１月份居民人民幣存款急

增６﹒８７萬億元，為有紀錄以來新高。龐大的存款金額意味著當市場信心開始恢復，所釋放的

消費潛力亦會相當巨大。其次，中國家庭的資產負債水平健康，淨現金相當於中國ＧＤＰ的比例

達４０％，反映中國家庭具有相當大的潛力拉動消費增長。政府同時正積極推出更多措施降低儲

蓄率，有利更快釋放消費潛力。



＊高盛料電商市場自次季重拾雙位數增長＊



國內零售市道邁向復甦下，互聯網板塊的估值有望進一步修復。廣告及電商為互聯網龍頭企

業的主要收入來源，消費逐漸回復正常企業將願意投放更多資源推銷商品，從而帶動電商及廣告

業務展開復甦。高盛看好今年互聯網行業將會錄得顯著增長，預計國內電商市場於今年第二、第

三及第四季的增速分別為１３％、１２％及１５％。

雖然國內互聯網行業的高速增長時期已經過去，早前的反壟斷政策更令互聯網企業的業務增

長乏力，但隨著中央多番對平台經濟的發展表達支持，並指出要加快建設數碼經濟，不要忽視遊

戲行業的科技價值，或反映未來將會有更多完善行業發展的政策推出。國內具有領先地位的互聯

網企業正正在科技創新領域發揮重要作用，在眾多利好政策推動下，互聯網板塊今年表現可期。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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