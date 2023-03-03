恒指高收１３８點報２０５６７，百度收升逾５％，中石化漲４％

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局官員暗示可能在今年夏天暫停加息，刺激隔晚美股三大指

數齊飆，道指升３４１點，港股向上，恒生指數全日收報２０５６７，升１３８點或０﹒６８％

，主板成交１０５７﹒８３億元。恒生中國企業指數報６９３９，升８２點或１﹒２％。恒生科

技指數報４２１１，升８５點或２﹒０６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６７﹒６元，升４﹒８元或１﹒３２％，成交６５﹒７億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８８元，升０﹒４元或０﹒４６％，成交４４﹒９４億元；美團收報

１４２﹒３元，升１元或０﹒７１％，成交３１﹒６５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

百度（０９８８８）收升５﹒２９％，報１４９﹒４元，該股成交約１３３８萬股，涉資

１９﹒９２億元，盤中高見１５０﹒８元，最低見１４６﹒６元；中石化（００３８６）升

４﹒０７％，收報４﹒３５元；信義玻璃（００８６８）升３﹒８３％，收報１６﹒２８元；新

奧能源（０２６８８）升３﹒８％，收報１１７﹒５元。

網易（０９９９９）收升３﹒５１％，報１３５﹒６元；潤地（０１１０９）升３﹒１７％

，收報３７﹒４５元；京東集團（０９６１８）升３﹒１３％，收報１８４﹒７元；中聯通

（００７６２）升３﹒１２％，收報６﹒２７元；海底撈（０６８６２）升３﹒１２％，收報

２３﹒１５元；中石油（００８５７）升２﹒８９％，收報４﹒２７元。

另外，百威亞太（０１８７６）逆市跌３﹒６５％，收報２３﹒７５元；康師傅控股

（００３２２）跌１﹒９８％，收報１２﹒８８元。（ｋｙ）

