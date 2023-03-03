恒指高收１３８點報２０５６７，百度收升逾５％，中石化漲４％

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局官員暗示可能在今年夏天暫停加息，刺激隔晚美股三大指
數齊飆，道指升３４１點，港股向上，恒生指數全日收報２０５６７，升１３８點或０﹒６８％
，主板成交１０５７﹒８３億元。恒生中國企業指數報６９３９，升８２點或１﹒２％。恒生科
技指數報４２１１，升８５點或２﹒０６％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６７﹒６元，升４﹒８元或１﹒３２％，成交６５﹒７億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８８元，升０﹒４元或０﹒４６％，成交４４﹒９４億元；美團收報
１４２﹒３元，升１元或０﹒７１％，成交３１﹒６５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
百度（０９８８８）收升５﹒２９％，報１４９﹒４元，該股成交約１３３８萬股，涉資
１９﹒９２億元，盤中高見１５０﹒８元，最低見１４６﹒６元；中石化（００３８６）升
４﹒０７％，收報４﹒３５元；信義玻璃（００８６８）升３﹒８３％，收報１６﹒２８元；新
奧能源（０２６８８）升３﹒８％，收報１１７﹒５元。
網易（０９９９９）收升３﹒５１％，報１３５﹒６元；潤地（０１１０９）升３﹒１７％
，收報３７﹒４５元；京東集團（０９６１８）升３﹒１３％，收報１８４﹒７元；中聯通
（００７６２）升３﹒１２％，收報６﹒２７元；海底撈（０６８６２）升３﹒１２％，收報
２３﹒１５元；中石油（００８５７）升２﹒８９％，收報４﹒２７元。
另外，百威亞太（０１８７６）逆市跌３﹒６５％，收報２３﹒７５元；康師傅控股
（００３２２）跌１﹒９８％，收報１２﹒８８元。（ｋｙ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇