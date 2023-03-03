《品中資－羅國森》中資電信股，愈來愈「出息」

《品中資》港股經過連續３個月上升之後，終於在２月份出現回吐，全月下跌約一成，早前

升得勁的中資科技股，回吐幅度就更厲害。想不到的是，表現平穩，甚至可以用逆市上升的，原

來是過去被認為最悶的中資電信股。

三大中資電信股之中，今年首兩個月，表現最好的，竟然是過去悶中之悶的中電信

（００７２８），合共升了兩成七。而我認為是三大電信股之中，質素最差的聯通

（００７６２），首兩個月也一成八。如果考慮到聯通去年已經上升兩成四，是第五大升幅藍籌

這個因素，她的整體表現也可以用脫胎換骨來形容吧！

至於是我偏愛的中移動（００９４１），今年首兩個月也上升近一成四，而去年全年也上升

逾一成。這三大電信股可以說是過去兩年的逆市奇葩了。

大約兩年前，我在本欄寫過一篇題為《舊經濟 我只愛中移動》的品評，因為當時的世界出

現「輪流轉」，２０２０年大升的新經濟股從高位大幅回吐，相反，舊經濟股就從谷底反彈。

我當時的看法是，這不代表新經濟股出了甚麼問題，只是她們的估值過高，市場需要找「藉

口」調整（當時就藉加強監管和債息上升而回落），這類股票就成為拋售對象。

從另一個角度看，也不代表舊經濟股出現甚麼突破，令到她們再度成為投資者的寵兒，只是

她們的估值過度低殘，所以，當資金沽出新經濟股後，便轉移至這些跌幅過大的舊經濟股，才導

致她們「飛上枝頭」。

這個觀點套用在中資電信股身上，即使到了今時今日，我仍然認為是恰當的，但大家或許會

問，中資電信股的股價也升了不少，理論上也不算低殘了，為甚麼資金仍然追捧呢？



＊業績突破派息增＊



我認為，這兩年的中資電信股，主要有兩方面的變化，第一當然是業績出現一定的增長。早

前幾年，這類股份的業績只可以用平平無奇來形容，即使有增長，都只是低單位數。

但２０２１年起，中資電信股的業績有明顯改善，主要因為過去的５Ｇ投資已經過了高峰期

，開始步入收成期。另外，早前被中央勒令「提速降費」的負面影響也逐漸減退，因此，業績能

夠錄得雙位數增長。

除了業績轉好之外，我認為，更重要的是，這類股份願意跟股東分享成果，大幅提高派息，

包括派息比率，可能是更重要的原因，當中最有決心的就是中電信。

無他，因為２０２１年時，中電信公開宣布，分階段大幅調高派息比率至七成，又增派中期

息。這個承諾在２０２２年已經逐步落實，首先是派了第一次的中期息０﹒１２元人民幣（約

０﹒１３９５２３港元），派息比率已經提高至六成（２０２１年是五成半左右）。這個中期息

已經是２０２１年全年派息０﹒１７元人民幣的七成。

粗略估計，２０２２年的全年派息，有機會比２０２１年增加五成。如是的話，全年派息應

該會有０﹒２５５元人民幣，折合約０﹒２９港元，以中電信昨日收市價４﹒２３元 計，息率

仍達６﹒８厘，尚算吸引。

至於聯通，同樣由２０２１年起增派中期息，但她的派息比率只是從２０２０年的四成，提

高至去年的四成半。但以２０２２年的中期息增長三成二的幅度推算，去年的全年派息可能會達

到０﹒２８５元人民幣，折合約０﹒３３８港元，以聯通昨日收市價６﹒０８元計，息率大約

５﹒６％，比中電信稍遜。



＊中移動派息慷慨＊



而我一向較鍾愛的中移動，雖然沒有明文公布增加派息比率，但過去幾年的派息真的很慷慨

。以２０２２年的中期息２﹒２港元來說，增幅高達三成半之餘，派息比率也提高至五成七。

以此幅度推算，２０２２年中移動的全年派息可能增至５﹒５港元左右（去年派４﹒０６元

）。以中移動昨日收市價６１元計，息率更逾９厘，仍然是三大電信股之中最高的。以中移動的

規模和盈利能力計算，這個息率水平絕對是十分吸引的。就算打個九折，息率還有８厘呢！

當然，收息一族要留意，三大中資電信股的派息都要扣除一成的股息稅，所以實收真的要打

個九折的。因此，我的結論是，雖然中資電信股真的愈來愈「出息」，但中移動始終是最「出息

」的一隻舊經濟股兼大藍籌股。在市況仍然不穩的情況下，持有中移動是令人十分安心的。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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