《葉劉的地球儀－葉劉淑儀》《財政預算案》真正亮點在於投資未來

《葉劉的地球儀》今年《財政預算案》的主題是「穩中求進，共拓繁榮新願景」，我認為財

政司司長陳茂波是努力做到了，畢竟受各種經濟因素影響，他在制訂這份《財政預算案》期間，

受到一定制肘。



正如他在《財政預算案》引言所說，「現時外圍環境仍然嚴峻，風雲變幻」，而「香港經濟

正值復甦初段，市民和不少企業仍然承受相當壓力，需要支援」，特區政府在２０２２－２３年

度錄得約１４００億元赤字，若計入約６６０億的發債，實際財政缺口其實是２０００億元；而

２０２２－２３年度財政儲備則下降至約８２００億元。



至於２０２３－２４年度，特區政府的整體開支是７６１０億元，當中投放於醫療衛生、社

會福利和教育這三大範疇的開支合共３２９４億元；收入則預計為６４２４億元，「連同

２０２３－２４年度政府債券發行額約６５０億元，年度赤字預計為５４４億元，財政儲備亦將

下降至７６２９億元，相等於十二個月政府開支。」



在這樣的情況下，若特區政府不及早做到收支平衡，增加財政儲備，對於香港作為國際金融

中心的聲譽一定有影響。但是財政司司長仍努力「在力所能及之處，照顧有需要的市民」，殊不

容易。



＊消費券不應成恒常開支＊



正因為了解特區政府面對的財政壓力，新民黨不贊成今年續派消費券。一來，香港與澳門兩

地的實際情況不同，香港不必事事與澳門爭先；二來，消費券始終是經濟低迷時的逆周期及擴張

性措施，不應成為恒常開支；三來，消費券的目標是提振經濟，但是派發金額不多的話，對刺激

經濟或對受重創的行業來說，作用不大。



不過，我理解財政司司長極欲回應市民訴求，即使金額不多，派發消費券能改善社會氣氛，

讓市民感覺良好（ｆｅｅｌ ｇｏｏｄ），誠是好事。



＊支援不同階層市民＊



派發消費券外，財政司司長亦提出了其他支援不同階層市民的「派糖」措施，包括寬減薪俸

稅和個人入息稅、寬減差餉、發放額外半個月綜援金、提供電費補貼，以至增加子女免稅額及代

ＤＳＥ考生繳付考試費等等。雖然有意見認為今次是「減了甜」，但是在政府財政緊絀的時候仍

做到這些，已經不容易，希望市民理解。



＊調整從價印花稅助市民「上車」＊



此外，很高興財政司司長接納了新民黨的建議，著眼樓市，調節物業印花稅。



特區政府素來都憂慮在土地房屋供應尚未充裕的時候，若「辣招」一撤，樓價便會急升，因

此，財政司司長在《財政預算案》刻意強調，「目前的各項住宅物業需求管理措施（即所謂『辣

招』）維持不變」（第１５１段）。那麼，如何協助市民穩健地「上車」，落墨必須謹慎。



「辣招」不撤，財政司司長選擇調整買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第

二標準稅率）的稅階，藉以減輕市民的置業（特別是中小型單位）負擔，我認為做法聰明。舉例

說，購買一個約４００萬元的單位，調整前的從價印花稅是９萬元，稅階調整後則只需約６萬元

，減了３萬元。我相信這個調整有利樓市，事實上，調整生效後，中小型單位的成交有增加，對

地產行業、物業代理也有幫助。



＊投資人工智能目光長遠＊



相對於上述這些，我認為整份《財政預算案》的真正亮點在於「共拓繁榮新願景」，即是如

何具前瞻性地投資未來，正是與以往的《財政預算案》不同之處。



《財政預算案》花了大量篇幅描述如何對接國家發展戰略，推動高新科技及高質量發展，既

回應「二十大」報告的要求，配合國家大區，亦為香港創造新動力，促進產業結構轉型，提高香

港的經濟檔次。



財政司司長特別著眼於推動數字經濟、建設人工智能超算中心、發展第三代互聯網

（Ｗｅｂ３）生態圈、建構綠色科技及金融中心、發展虛擬資產，與及設立微電子研發院、設立

生命健康科技主題研究院等等，我認為聚焦正確，目光長遠。試想想，現在人工智能聊天機械人

發展得火熱朝天，若香港仍原地踏步，勢被未來摒棄。



正如廣東省深圳市福田區委書記黃偉日前接待香港傳媒高層大灣區參訪團時說，「河套深港

科技創新合作區」可將港深兩地的優勢結合，提供１５萬個高價值職位，預計有一半職位是提供

給香港的年輕人，可預視未來對科技人才的需求相當大，屆時年輕人「就不用去旺角賣奶茶和波

鞋，可以做喜歡的科創事業」。



換句話說，今日的香港教育必須更具前瞻性，小學、中學、大學不同學習階段也要加強

ＳＴＥＭ教育，讓年輕人學好數學、工程、科技。今日的學生是明日的人才，鞏固創科人才庫，

要從今天做起。



＊關注北部都會區財務安排＊



還有一項和香港未來發展息息相關的，就是北部都會區和交椅州人工島的財務安排。



北部都會區是個龐大項目，涉及「三鐵三路」六大交通基建項目、容納２５０萬人居住的單

位建設等等，其發展路線圖及財務安排一直備受關注。早前（２月１０日）特區政府公布了「北

部都會區諮詢委員會」的非官方委員名單，我也榜上有名，委員會亦剛於３月１日舉行了首次會

議。財政司副司長黃偉綸亦於２月２７日到深圳出席「北部都會區專班」首次會議，可見特區政

府非常重視北部都會區的推進工作。



財務安排方面，我早於２０２１年已建議特區政府成立「特定目的公司」（Ｓｐｅｃｉａｌ

Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｖｅｈｉｃｌｅ）或其他特定機構來融資，以減低特區政府的財政負擔。之

後，特區政府亦已根據《施政報告》成立「香港投資管理有限公司」，並已委出董事會及於２月

２８日召開了首次董事會會議。此外，財政司司長亦表示正籌備成立「北部都會區統籌辦事處」

及考慮發行基建債券。我相信特區政府會探討如何運用不同的財政手段，支付興建北部都會區的

費用，尚待謹慎計算，現在仍未公布。



至於工程更複雜更龐大的交椅州人工島，我留意到財政司司長有指出，北部都會區的支出和

交椅州人工島並不掛鈎，而《財政預算案》只說會就「填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財

務安排提出初步建議」，日後「敲定更詳細的規劃」後，才「研究合適的財務安排、審視各融資

選項」，顯然交椅州人工島涉及的開支數目更龐大，風險因素更複雜，進度亦比北部都會區落後

得多，雖然目前工程部門力推，但相信財務安排未能敲定。

《行政會議召集人、立法會議員 葉劉淑儀》

