《雷鳴天下－雷鼎鳴》俄烏戰爭一周年的新局面

《雷鳴天下》中國政府在俄烏戰爭一周年之際發布了一份包含１２點對於此戰爭的中國立場

書，當中最為人注意的應是第一點的「尊重各國主權」、第２點的「摒棄冷戰思維」，及第８點

的「減少戰略風險。核武器用不得，核戰爭打不得」。



尊重各國主權是中國持之有恒的原則，烏克蘭聽到特別順耳。但要注意，烏克蘭東部的幾個

省份主要人口本是俄羅斯人，自２０１４年開始，據說被烏克蘭的新納粹分子殺了萬多人，俄羅

斯也可視收回這些省份與領土完整並無衝突。至於摒棄冷戰思維，則俄羅斯十分認同，因為這是

指北約無視俄方的利益與警告，不斷東擴，在烏境內早已設立了９０個被疑作針對斯拉夫民族的

生物武器實驗室，而且一旦烏克蘭加入北約，各種對準俄羅斯的導彈便會被部署在俄烏邊境，俄

方哪敢不及早防範？不用核彈，未必是俄方同意的，但這一條卻是歐洲國家極度重視的，生死攸

關也。



＊美覬覦俄資源拒締和平＊



這份立場書的內容大致代表了美西方以外，亦即涵蓋了世界人口８８％的國家之態度頗為接

近。美國反應冷淡，甚至不認同，是意料中事，北約不理會俄的抗議，不斷東擴，背後推手便是

美國，她的意圖便是要大幅削弱或甚至摧毀俄羅斯，怎會願意看到和平出現？俄羅斯乃世界最大

國家，天然資源充沛，把她打倒才可掠奪她的資源，這與制度與意識形態無關，９０年代俄羅斯

倒向西方，但美國對掠奪其資源及人才並無手軟，當時我見到一大批俄羅斯的頂級數學家被美國

的大學低薪羅致，甚感驚訝。有此段歷史，俄羅斯人對美國一定充滿戒心。



歐洲不少國家對俄烏戰爭有苦難言。歐洲在此戰中經濟利益受傷極重，連北溪天然氣管道也

被美國秘密炸斷（經近日消息曝光後，若仍不知是美國特工所為便是白癡了），情何以堪？難怪

歐洲人民厭戰情緒高漲。歐盟國家陷此困局其來有自。歐盟中的大國並非不想擺脫美國的干擾，

所以要建立歐盟此一經濟共同體，但統一她經濟板塊的手段主要是靠使用同一貨幣，各國放棄了

貨幣自主權，但財政政策卻是各自為政，有些國家可當大花筒需要借債，有些則節衣縮食，但大

家都要共用同一歐元利率，這並非持久可團結的制度，只能貌合神離，被美國所利用，軍事上亦

受制於北約。但北溪被炸，歐洲又失去俄的能源供應，德國等國家的政府政治上是否挺得住，頗

成疑問。



＊俄有本錢意志打持久戰＊



這場戰爭打下去怎麼辦？與西方媒體宣傳的不同，俄羅斯及普京已日漸佔到上風。俄天然資

源豐富，世界上大多數國家根本不願捲入此事，她們繼續與俄貿易，俄的經濟雖不及戰前，但基

本上運作暢順，經濟崩潰不會發生。在外交上，俄與中國關係更深，能源賣給中國，換回大量工

業產品。美不斷訛稱中國向俄售武，目的便是合理化自己向烏克蘭售武，又或知道若將來中國真

的援俄，美西方這場戰爭便很難打，所以先出出口術防範中國這樣做。對美國形勢不利的是，在

俄境內發動政變推翻普京並不可行，這場戰爭在俄有極大的支持度，普京的支持率亦極高，一些

小政黨的反普京根本沒有任何作用。



扳不倒普京，俄羅斯經濟又站穩，可打持久戰，而且有意志打持久戰，麻煩便回到烏克蘭與

美西方一邊。烏克蘭移民外逃的已佔了其四分之一人口，而且很少會回國了。國家被打碎，將來

可能被肢解，就算不滅國，整體國力也會被摧殘殆盡，若戰事能早點結束，和談割地早日完結，

從此烏保持中立國的身份，已是最好的結果了。這是烏方受惑於美西方要加入北約的必然結果。

能否靠打敗俄羅斯去避免此種悲慘命運？機會太微，力量不足，更重要的是，俄若戰事失敗，她

使用核武的機會便大增，烏克蘭及整個世界都承受不起這後果。



＊歐洲國家避捲中美之爭＊



美國用的策略是挑動歐洲國家捲入此戰，自己只提供武器及情報，死傷的是烏克蘭人，但這

策略不能持久。歐洲國家利益受損太大，就算名義上仍支持烏克蘭，站在美國一方，但支持可變

為消極，到時美國若仍要搞下去，便要評估自己的經濟是否經受得起，美國的選民對此戰並不熱

衷。



中國近乎置身事外的策略有其玄機。俄國倒向中國，對中國有利。歐洲眼見聽從美國的後果

便是經濟大損，對中國的態度會如何？倘若中國推動統一台灣的進程，美國的盟國會否還對美國

言聽計從？有俄烏戰爭的教訓，歐洲國家是傻的才會捲入中美之爭。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》（轉載自晴報）



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