《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部推舉措促消費引外資穩外貿

《經濟通通訊３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



向黨中央和習近平總書記述職

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全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記近期向

黨中央和習近平總書記書面述職，習近平認真審閱了述職報告並提出重要要求。



促消費引外資穩外貿，商務部將推出系列舉措

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商務部部長王文濤２日在國新辦新聞發布會上表示，商務部將從三方面恢復和擴大消費，包括積

極出台新政策措施，支持新能源汽車消費等。



北京證監局局長賈文勤建議：大力發展科創基金

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全國人大代表、北京證監局局長賈文勤日前在接受採訪時透露，今年她擬提出通過大力發展科創

基金加快實現高水平科技自立自強，發展知識產權證券化業務更好服務科技型中小微企業等建議

。





《上海證券報》



２０２２年《政府工作報告》所有量化指標基本完成

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國務院２日發布２０２２年《政府工作報告》量化指標任務完成情況。總體來看，所有１９項量

化指標任務基本完成，其中城鎮新增就業和退稅減稅等超額完成任務。



商務部：今年將開展「消費提振年」系列活動

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國新辦昨日舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，商務部「劇透」了今年系列重點政策

，著力恢復和擴大消費，推動外貿外資量穩質升。包括出台新政策支持新能源汽車消費、放寬服

務業市場准入、加強數字貿易頂層設計等。



人社部：將適時調整個人養老金繳費上限

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人社部部長王曉萍２日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，目前中國養老保險基金運行穩健。她

還表示，隨著經濟運行整體好轉，今年就業形勢將持續回暖，保持總體穩定。





《證券時報》



商務部：進一步取消或放寬外資准入限制

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商務部部長王文濤昨日在國新辦新聞發布會上表示，今年將主要辦好「投資中國年」系列活動。

在推動更高水平開放方面，商務部將研究推動合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外

資准入限制。



北京證監局局長賈文勤：嚴查第三方配合造假

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全國人大代表、北京證監局局長賈文勤在接受採訪時表示，今年兩會擬提出的建議包括：建議完

善第三方配合公眾公司財務造假問題防範治理機制；建議依法規制證券期貨領域行政濫訴行為；

建議通過大力發展科創基金加快實現高水平科技自立自強等。



警惕假冒合格境外投資者名義開展不法活動

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近日，有機構謊稱為經中證監許可的合法機構，非法兜售或推薦金融產品。中證監提醒投資者，

警惕並遠離不法分子以「合格境外投資者」名義在境內開展的各類經營性活動，以免遭受財產損

失。一旦發現，請及時向公安機關報案。（ｌｃ）

