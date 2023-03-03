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03/03/2023 08:42

【兩會在即】２０２２年《政府工作報告》所有量化指標基本完成

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院２日發布２０２２年《政府工作報告
》量化指標任務完成情況。總體來看，所有１９項量化指標任務基本完成，其中城鎮新增就業和
退稅減稅等超額完成任務。
　　數據顯示，２０２２年，國內生產總值（ＧＤＰ）１２１０２０７億元（人民幣．下同），
增長３％。儘管和２０２２年《政府工作報告》要求的５﹒５％左右的預期目標存在一定差距，
但在異常嚴峻的形勢下，能實現這樣的增長非常不容易，在世界主要經濟體中增速也是高的。同
時，居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅目標是控制在３％左右，２０２２年ＣＰＩ同比上漲了２％。
　
＊中央對地方轉移支付為９﹒７１萬億元增１７％，退稅減稅降費超３﹒５萬億元＊
　
　　２０２２年，中央本級支出３﹒５６萬億元，增幅與預算一致。中央部門支出下降３﹒５％
，中央對地方轉移支付為９﹒７１萬億元，比上年增加１﹒４２萬億元，增長１７﹒１％。
　　數據顯示，２０２２年，全國一般公共預算支出２６﹒０６萬億元，支出規模比上年執行數
擴大１﹒４３萬億元，落實政府過緊日子要求，執行中壓縮了部分非急需非剛性支出。
　　２０２２《政府工作報告》預計２０２２年全年退稅減稅約２﹒５萬億元，其中留抵退稅約
１﹒５萬億元。實際上，去年全年退稅減稅降費超３﹒５萬億元，其中，新增減稅降費超過１萬
億元，增值稅留抵退稅２﹒４６萬億元。
　　對小微企業年應納稅所得額１００萬元至３００萬元部分，再減半徵收企業所得稅，全年共
為符合條件的小微企業新增減免企業所得稅１５２１億元。此外，將科技型中小企業加計扣除比
例從７５％提高到１００％，全年共為符合條件的科技型中小企業新增減免企業所得稅超過
１００億元。
　　２０２２年，中國城鎮新增就業目標為１１００萬人以上，實際達到了１２０６萬人，完成
全年目標的１１０％。２０２２年，全國共釋放失業保險政策紅利３６００億元。其中，通過降
費率為企業減負１５９０億元，支持穩崗留工擴崗支出８２７億元，保生活提技能支出１１８３
億元。

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