【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦，惟難以回到最好時候

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》在經歷三年的疫情之後，「抓經濟、穩增長

」成為今年中國經濟的關鍵詞。隨著經濟數據轉好、市場需求回升，民營企業對今年的發展充滿

信心。記者近日走訪了有「世界超市」之稱的浙江義烏小商品城，實地了解經濟復甦下民營企業

的貿易現狀。

周日早上十點，義烏國際商貿城（小商品城）就迎來了一波客流小高峰。在這個由五棟樓組

成的商場裏，主要客流都集中在一區一樓的玩具區，因為在這個大型批發市場中，只有玩具區有

些店鋪可以零售。雖然玩具價格和拼多多相比並未有太大優勢，但仍有不少游客特地帶著孩子前

來採購，當然也有許多商人過來尋找供貨商。其中，境外採購商占比約８％，多是來自沙特阿拉

伯等中東地區。

在小商品城經營鏡梳生意的郭美鑾告訴記者，比起去年疫情時期，小商品城的客流量已明顯

恢復，但現在仍未回到疫情前的水平，因為許多國外採購商還沒有回來，特別是來自歐美國家的

客人。



＊小商品城已回到疫前９５％人流量＊



郭美鑾和她丈夫創辦的美昱鏡梳主要做出口生意，有自己的工廠，客戶遍布全球。２０２０

年，受到疫情影響，美昱鏡梳銷售額下降了４０％，隨後兩年略有回升。對於今年的出口情況，

郭表示，希望今年銷售額可以有２０％－３０％的增幅，但應該不會回到２０１４、１５年時外

貿最好的時候了。在今年各國出入境限制放寬後，她也希望可以赴歐洲國家參加一些行業展會，

去拓展新的客戶。

對於近期熱議的中國製造業產業鏈轉移一事，郭美鑾表示，由於自己工廠較小，僱用的工人

不多，因此不擔心勞動力成本上升對利潤產生太大影響，不會考慮轉移工廠。而且，去越南等國

家設廠也存在很大的不確定性。

浙江中國小商品城集團董事長趙文閣今年春節後在接受央視採訪時表示，目前小商品城已經

回到了疫情前９５％左右的人流量，這個階段的主要任務就是要盡快邀請海外的、境外的採購商

回到義烏來。

公開數據顯示，２０２２年義烏進出口總額４７８８億元人民幣，按年增長２２﹒７％，其

中非洲超過歐美、中東、南美等地區，成為義烏外貿第一大市場。去年義烏對非洲進出口

８４０﹒２億元人民幣，按年增長１０﹒２％。

伴隨線下客流恢復，義烏小商品城也在積極打造線上商城。在２０２０年疫情期間，小商品

城推出了網上交易平台Ｃｈｉｎａｇｏｏｄｓ－－雲上小商品城。兩年過去，該平台已有５﹒８

萬個商家入駐，根據股權激勵要求，平台２０２３年交易額目標為５００億元人民幣。近期，小

商品城還緊跟潮流，宣布成為百度文心一言首批生態合作夥伴，把百度領先的智能對話技術成果

應用在以Ｃｈｉｎａｇｏｏｄｓ為主的各產品領域。

