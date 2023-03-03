  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 16:53

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升８４點子，報６﹒９００２

　　《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９００２，較
上個交易日４時３０分收盤價升８４點子。全日在６﹒８８７４至６﹒９１０４之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲１９８點子，報６﹒９０３１。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１７，較上個交易日跌３０９點子，
結束三連升，上個交易日報６﹒８８０８。
　
＊高盛：貿易零售等數據若積極向好，人民幣將走強＊
　
　　交易員稱，隔夜美國公布的勞動力市場數據仍強勁，美國聯儲局延長加息預期不斷推高美債
收益率，並助力美元強勢，人民幣的外部壓力仍較大。
　　高盛最新觀點表示，中國調整疫情防控政策後經濟出現令人鼓舞的跡象，預計全年ＧＤＰ增
長將達到５﹒５％左右，高於目前市場預期的５﹒２％均值；接下來將要公布的１－２月貿易數
據以及零售等數據若積極向好，人民幣將走強。
　　中信證券最新觀點認為，進入３月，隨著海外流動性緊縮預期重定價的完成，國內經濟基本
面對於人民幣的支撐料將逐步凸顯，人民幣匯率此輪的回調無論對企業結匯、還是外資配置人民
幣資產都提供了機會。（ｊｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半　人幣今年保持穩定　滬綜指周升2%
人氣文章財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常　中線目標價13銀
人氣文章香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
人氣文章財經熱話03/03/2023
電動車市場降溫鋰價跌跌不休　大行仍叫Buy　贛鋒天齊可趁低吸博反彈？
人氣文章香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
人氣文章國際動態03/03/2023
Zoom業績欠佳大裁員，總裁僅上任9個月無得留低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金