【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升８４點子，報６﹒９００２

《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９００２，較

上個交易日４時３０分收盤價升８４點子。全日在６﹒８８７４至６﹒９１０４之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲１９８點子，報６﹒９０３１。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１７，較上個交易日跌３０９點子，

結束三連升，上個交易日報６﹒８８０８。



＊高盛：貿易零售等數據若積極向好，人民幣將走強＊



交易員稱，隔夜美國公布的勞動力市場數據仍強勁，美國聯儲局延長加息預期不斷推高美債

收益率，並助力美元強勢，人民幣的外部壓力仍較大。

高盛最新觀點表示，中國調整疫情防控政策後經濟出現令人鼓舞的跡象，預計全年ＧＤＰ增

長將達到５﹒５％左右，高於目前市場預期的５﹒２％均值；接下來將要公布的１－２月貿易數

據以及零售等數據若積極向好，人民幣將走強。

中信證券最新觀點認為，進入３月，隨著海外流動性緊縮預期重定價的完成，國內經濟基本

面對於人民幣的支撐料將逐步凸顯，人民幣匯率此輪的回調無論對企業結匯、還是外資配置人民

幣資產都提供了機會。（ｊｔ）

