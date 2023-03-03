【人行操作】人行１８０億逆回購利率持平，本周淨回籠４７５０億

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，今日進行１８０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％，今日有４７００億元購到期，當日實現淨回籠４５２０億元。
公開市場本周共１４９００億元逆回購到期，人行兩日放水三日收水，累計淨回籠４７５０
億。（ｃａ）
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