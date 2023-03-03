【互聯互通】港股通擴容，在港主要上市外國公司股票可納入

《經濟通通訊社３日專訊》內地及香港監管機構去年１２月宣布兩地交易所進一步擴大股票

互聯互通標的範圍，在消息公布３個月後，上交所和深交所於今日盤後時間分別發布新修訂的滬

港通業務實施辦法和深港通業務實施辦法，２０２３年３月１３日起生效。值得留意的是，恒生

綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票，亦獲納入港股通股票標的範圍。

恒生外國公司綜合指數目前只有１２家國際公司成份股，市場預期包括俄鋁（００４８６）

、新秀麗（０１９１０）、歐舒丹（００９７３）及普拉達（０１９１３）等在港主要上市的外

國公司股份，將會被逐步納入北水投資範圍，至於ＵＮＩＱＬＯ母企迅銷（０６２８８）、宏利

金融（００９４５）則因並非在香港主要上市或市值未達５０億元，初期料不會納入在港股通。

新規明確，獲調入港股通的股票範圍包括：（１）恒生綜合大型股指數成分股；（２）恒生

綜合中型股指數成分股；（３）市值５０億港元及以上的恒生綜合小型股指數成分股；（４）以

及Ａ＋Ｈ股上市公司的Ｈ股。

一些投票權架構特殊的香港上市公司，例如阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）、百

度（０９８８８），被納入港股通還需要滿足額外條件，包括上市滿６個月及其後２０個港股交

易日；考察日前１８３日的日均市值不低於港幣２００億元，考察日前１８３日港股總成交額不

低於港幣６０億元等。

將於３月１３日被調入的港股通股票包括：太古Ｂ（０００８７）、ＢＲＩＬＬＩＡＮＣＥ

ＣＨＩ（０１１１４）、新東方在線（０１７９７）、招金礦業（０１８１８）、海昌海洋公

園（０２２５５）、巨子生物（０２３６７）、保誠（０２３７８）、渣打集團（０２８８８）

、洪九果品（０６６８９）、星空華文（０６６９８）、名創優品（０９８９６）、衛龍

（０９９８５），調出澳優（０１７１７）、正榮地產（０６１５８）和雲音樂（０９８９９）

。



＊陸股通新加入逾千隻標的＊



至於滬股通和深股通方面，港交所（００３８８）公布了將於３月１３日獲納入標的的股票

名單，當中包括５９８隻上交所股票及４３６隻深交所股票。

港交所行政總裁歐冠昇表示，這次滬深港通南北向交易股票範圍的同時擴容對於兩地市場和

廣大投資者來說都是好消息，是互聯互通機制不斷發展和優化的又一重要里程碑，也是香港與內

地合作夥伴及兩地監管機構緊密合作、精心準備的成果。（ｅｙ）

