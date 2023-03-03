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03/03/2023 17:40

【兩會在即】郭衛民：今年就業壓力較大，勞動者技能與需求有落差

　　《經濟通通訊社記者吳迪３日北京專電》全國政協十四屆一次會議新聞發布會舉行，大會新
聞發言人郭衞民表示，委員們認為今年就業總量壓力確實比較大，預計有１１５０多萬名高校畢
業生，待就業人數比較多。同時，勞動者的技能素養與崗位需求存在落差，結構性的矛盾比較突
出，穩就業仍然面臨著不少困難和挑戰。
　　同時，今年穩定就業也面臨有利條件，隨著防疫政策優化調整和穩經濟各項舉措的進一步落
實，中國經濟將持續恢復，將為穩就業提供堅實支撐。各地各部門出台的一系列政策舉措落實實
施，也將為穩就業提供有力保障。

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