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03/03/2023 08:59

【大國博弈】秦剛晤拉夫羅夫重申烏克蘭立場，俄外長：客觀公正

　　《經濟通通訊社３日專訊》二十國集團（Ｇ２０）外長會議２日在印度首都新德里閉幕，中
國外交部長秦剛與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，談及雙邊關係和烏克蘭危機等問題。
　　秦剛全面闡釋了中方在烏克蘭問題上的基本立場，呼籲共同維護聯合國憲章宗旨和原則，支
持政治解決危機，反對拱火澆油，反對破壞和談，反對雙重標準，反對制裁施壓。他又說，中方
支持一切有利於勸和促談的努力，將繼續為此發揮建設性作用。拉夫羅夫就讚賞中方客觀公正立
場和建設性作用，表示俄方對談判對話始終持開放態度。
　　另外，雙方共同簽署了２０２３年兩國外交部磋商計劃。
　
＊德國外長：期待儘早訪問中國＊
　
　　秦剛同日與德國外長貝爾伯克（Ａｎｎａｌｅｎａ　Ｂａｅｒｂｏｃｋ）會唔，重申中國對
俄烏戰事勸和促談的立場，並指中德兩國都應為維護和平發揮建設性作用。
　　秦剛在會見貝爾伯克時強調，中德是重要夥伴，有著廣泛共同利益。雙方保持密切高層往來
和經貿合作，中國連續七年成為德國最大貿易夥伴。中方願同德方共同努力，落實好兩國領導人
重要共識，延續雙邊關係良好勢頭，加快重啟各領域、各層級交流合作。
　　貝爾伯克表示，德國重視中方有關政治解決烏克蘭危機的十二點主張，希望中方為解決危機
發揮重要影響。德國將繼續堅持一個中國政策，願同中方保持高層交往，深化人文交流。貝爾伯
克又稱，注意到中國調整了防控疫情措施，令兩國人員往來更加便利，他期待儘早訪問中國。
（ｃａ）

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