【數據前瞻】機構料內地２月ＣＰＩ回落至２％，可能降準預期升溫

《經濟通通訊社３日專訊》據《路透》固定收益市場展望調查顯示，內地２月ＣＰＩ（居民

消費價格指數）下周公布，參與機構預測均值為同比漲２％，較１月的２﹒１％有所回落。對２

月新增人民幣貸款和社會融資規模的預計均值分別為２﹒４９萬億元和３﹒１６萬億元，較創下

歷史新高和次高的１月大舉回落。

匯率方面，機構對３月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率１６：３０的官方收盤

價預期均值為６﹒９１７６，較２月末的６﹒９３９２升值２１６點，預期區間為６﹒７－

７﹒１。

本期中國固定收益市場展望參與機構共有７９家，１４％的受訪機構認為本月中國有必要降

準，較上個月調查時的約５％有所升溫。不過，結合目前宏觀大環境來看，中國經濟復甦勢頭已

經確立，信貸投放等金融配合亦較有力，加之上半年中期借貸便利（ＭＬＦ）到期較少，超量續

做存有空間，都打壓短期內降準的可能性。當然，從僅逾一成的降準佔比來看，也顯示出市場可

能只是覺得有必要，但預期並不強烈。

受訪機構對一年期存款基準利率繼續維持冰凍判斷。對於ＭＬＦ利率、公開市場七天期逆回

購利率、貸款市場報價利率（ＬＰＲ）等政策性或市場化利率，本月認為可能降息的機構佔比較

上月明顯下降。展望未來三個月，本月受訪機構中，認為一年期存款基準利率可能下調的有３家

，與上個月相同，佔比約４％；認為可能降準的機構佔比，則從上個月的逾兩成升至３４％。

（ｃａ）

