【香港要聞】尖沙咀海員之家重建地盤四級火，今早八時半大致救熄

《經濟通通訊社３日專訊》尖沙咀中間道１１號建築地盤四級火焚燒超過９小時後，在今早

約８時半大致救熄。消防曾動用兩條喉及三隊煙帽隊灌救，火警中暫未接獲受傷報告。

早上現場所見，未見有濃煙冒出。地盤高層外牆的竹棚燒毀，低層外牆亦有明顯燒過的痕跡

。現場一帶有道路封閉。港鐵尖沙咀站張貼告示，指由於車站外發生火警，部分出口暫時關閉。



＊約１３０人疏散，多棟大廈受波及＊



現場為中間道國際電信大廈旁，屬帝國集團興建中４２層的「海員之家」

（ＭＡＲＩＮＥＲＳ＇ ＣＬＵＢ）大廈地盤。消防深夜１１時許接獲火警報告，約半小時後將

火升為三級，到凌晨一時許再升為四級，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。地盤多個樓層起火，冒

出大量濃煙，火勢猛烈並不斷跌下火屑，波及地面的汽車、環保斗及花槽。火勢在７時半左右受

包圍，約８時受到控制，到早上現場已經沒有再冒出火光，但大廈外牆被熏黑，有濃煙冒出。

火警期間附近多座樓宇受影響，約１３０人疏散至地面，喜來登酒店曾發生二級火，毋須疏

散。其他受影響樓宇包括國際電信大廈、遠東大廈、緬甸臺恆星樓及重慶大廈。



＊火舌如流星雨般墜下＊



有附近的住客指火勢猛烈，冒出大量火屑，竹棚發出燒爆仗和煙花的響聲，擔心有危險，因此

暫時離開身處的大廈。亦有重慶大廈的住客指，在屋內已聞到火警的氣味，之後警鐘響起，大批

住客落樓疏散，下樓後見到大量火舌，形容如流星雨般墜下。（ｃｌ）







