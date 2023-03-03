【香港政情】港府宣布成立創新科技與產業發展委員會

《經濟通通訊社３日專訊》政府宣布成立創新科技與產業發展委員會，由創新科技及工業局

局長孫東擔任主席，四名當然委員包括：香港科技園公司董事會主席查毅超、香港數碼港管理公

司董事局主席陳細明、香港應用科技研究院董事局主席李惠光及香港生產力促進局主席陳祖恒。

另有官方委員七人包括：商務及經濟發展局局長（或其代表）、教育局局長（或其代表）、

財經事務及庫務局局長（或其代表）、創新科技及工業局常任秘書長、創新科技及工業局副局長

、創新科技署署長和政府資訊科技總監。非官方委員則有２０人包括鄭松岩、邱達根和周浩鼎等

。委員會成員由創新科技及工業局局長委任，為期兩年。

政府於去年１２月２２日公布《香港創新科技發展藍圖》，並宣布將成立委員會，加強持份

者間的協作，協助推動香港創新科技（創科）發展。委員會由創新科技及工業局局長擔任主席。

委員會將就香港創科發展策略事宜向政府提供意見，重點包括︰循《藍圖》提出的方向和策

略，促進香港創科發展的重點領域、優次和關鍵績效指標；推動本港研發及鼓勵科研成果商品化

的策略和措施；培養、吸引及挽留創科人才的策略和措施；發展創科基建的策略和措施；及

推動本港新型工業化發展的策略和措施。（ｃｌ）

