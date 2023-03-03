【國際要聞】星巴克不派署任行政總裁美參議院委員會作證

《經濟通通訊社３日專訊》星巴克表示，不打算派署任行政總裁Ｈｏｗａｒｄ

Ｓｃｈｕｌｔｚ在美國參議院委員會就涉嫌違反勞動法的行為作證。

星巴克提出派傳播和公共事務長ＡＪ Ｊｏｎｅｓ出席，他上個月與公司的一些高層曾經會

見參議員桑德斯的員工。

星巴克辯稱，Ｓｃｈｕｌｔｚ不是作證的合適人選，因為他擔任臨時領導人時一直專注於星

巴克的重塑計劃，而且他將在本月底離任。（ｒｃ）

