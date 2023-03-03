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03/03/2023 10:54

【外圍經濟】南美出現極端天氣，大豆期貨價格上漲

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿根廷繼續乾旱，巴西則過度降雨，可能影響農作物的質素，供
應擔憂導致大豆期貨價格上漲。
　　布宜諾斯艾利斯穀物交易所表示，在６２％的植物處於決定產量的生長期時，高溫和乾旱繼
續損害阿根廷的大豆田，預料不利天氣可能會持續，將再次削減目前３３５０萬噸的產量預估，
加劇供應擔憂。
　　大豆期貨周四（２日）漲幅高達１﹒４％，為１周多以來的最高漲幅。豆油和豆粕也上漲。
玉米價格則下跌。（ｒｃ）

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