【外圍經濟】南美出現極端天氣，大豆期貨價格上漲

《經濟通通訊社３日專訊》阿根廷繼續乾旱，巴西則過度降雨，可能影響農作物的質素，供

應擔憂導致大豆期貨價格上漲。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所表示，在６２％的植物處於決定產量的生長期時，高溫和乾旱繼

續損害阿根廷的大豆田，預料不利天氣可能會持續，將再次削減目前３３５０萬噸的產量預估，

加劇供應擔憂。

大豆期貨周四（２日）漲幅高達１﹒４％，為１周多以來的最高漲幅。豆油和豆粕也上漲。

玉米價格則下跌。（ｒｃ）

