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03/03/2023 07:50

【企業盈警】保利置業（００１１９）料去年溢利跌６０％

　　《經濟通通訊社３日專訊》保利置業（００１１９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度溢利同比下跌約六成。剔除投資物業和金融資產公允值變動和匯兌損益，預計核心淨利潤跌幅
不超過１８％。
　　該集團指，溢利下跌主因人民幣貶值錄得匯兌虧損；發展中物業及持作出售物業減值撥備增
加；投資物業重估公允值減少，以及２０２１年同期錄得出售合營企業之一次性收益。（ｗｈ）

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