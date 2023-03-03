【企業盈警】九龍建業（０３４）料去年股東應佔溢利跌最多４５％

《經濟通通訊社３日專訊》九龍建業（０００３４）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度股東應佔盈利將減少介乎３５％至４５％，主因在香港之投資物業淨公允價值收益減少，部分

被在香港之物業發展項目之銷售確認入帳增加所抵銷所致。

該集團指，股東應佔基礎盈利將增加介乎７０％至８０％，主因在香港之物業發展項目銷售

確認入帳增加，因將軍澳全資發展項目海茵莊園之大部分預售住宅單位已於去年底交付予買家所

致。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

