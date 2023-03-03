【企業盈喜】恒發光學（０１１３４）料去年虧轉賺９２０萬元

《經濟通通訊社３日專訊》恒發光學（０１１３４）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利約９２０萬元，２０２１年度虧損約２１０萬元。

該集團指，轉虧為盈主因眼鏡產品銷售收益因報告年度的市場狀況改善而增加；及報告年度

人民幣貶值而產生匯兌收益淨額，而２０２１年度則因人民幣升值而產生匯兌虧損。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

