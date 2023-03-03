《日入而息》全國政協會議明開幕，高鐵香港段分階段恢復長途服務

《今天重點》

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全國政協十四屆一次會議會期７天半，１１日下午閉幕

傳不連任政協常委，李澤鉅稱未來五年續擔任政協委員；傳何超瓊、姚志勝有望擔任政協常委；

夏寶龍冀港區政協積極參政議政，籲發揮雙重積極作用

李家超明午赴京，列席人大會議開幕式

馬化騰等互聯網巨頭集體缺席兩會，科技專家獲器重

高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務；高鐵香港段重啟廣東省長途列車服務，下周二開始預

售車票

港交所（００３８８）滬深港通股票標的範圍本月１３日起再擴容

ＴＶＢ小股東大聯盟稱獲逾５％股東支持開ＥＧＭ，本月中公布安排

恒大據報進行萬套現房大促銷，２６０個城市同步啟動

據報華南城（０１６６８）獲國有大行牽頭安排至少３０億人幣銀團貸款

盧寵茂稱醫管局下月派員赴英搶人才，回流將有支援

本港２月ＰＭＩ升至５３﹒９，錄九個月來最快升速

中原ＣＣＬ按周升０﹒５５％，創１６周新高

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《即日市況》

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恒指高收１３８點報２０５６７，百度收升逾５％，中石化漲４％

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《深滬股市》

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滬指升０﹒５％創８個月高，人行稱適時調整貨幣工具

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《美元匯價》

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脹有反覆跡象，英鎊１﹒１８３０不容有失

歐元最新報１﹒０６０３╱０７，日圓最新報１３６﹒２１╱２６

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《公司資訊》

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百度搜索整合文心一言新進展：已注冊一系列商標

傳復星旅遊文化（０１９９２）出售英國旅遊公司Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ股權

創勝集團（０６６２８）旗下胃腸道標靶藥有良好特異性

匯控（００００５）甘家儀稱去年下半年簽帳額按年錄雙位數增長

信利國際（００７３２）上月營業淨額按年減少約２５﹒２％

大家樂（００３４１）澄清基華小學急性腸胃炎個案與食物中毒無關

信銀國際上調美元最優惠利率５０點子至６厘，下周一起生效

國壽（０２６２８）中國銀保監會核准胡錦擔任公司財務負責人任職資格

港交所（００３８８）滬深港通股票標的範圍本月１３日起再擴容

ＴＶＢ小股東大聯盟稱獲逾５％股東支持開ＥＧＭ，本月中公布安排

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《國企紅籌》

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環球醫療（０２６６６）成立合資醫療保健公司，註冊資本１０億元人民幣

中信國際電訊（０１８８３）ＣＰＣ部署中國專用安全網關服務節點

啟明醫療（０２５００）Ｌｉｗｅｎ ＲＦ完成中國確證性臨床全部患者入組

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《神州民企》

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中通快遞（０２０５７）沽空機構報告無依據，並包含許多錯誤

世茂建設擬對旗下７隻債券進行債務重組

恒大據報進行萬套現房大促銷，２６０個城市同步啟動

據報華南城（０１６６８）獲國有大行牽頭安排至少３０億人幣銀團貸款

大唐集團（０２１１７）２月合約銷售金額按年跌３１％

神威藥業（０２８７７）料去年溢利增約２５－３５％

合景泰富（０１８１３）２月預售額按年跌１﹒４％

碧桂園（０２００７）２月合同銷售金額２４８﹒５億元人民幣，按年跌２４％

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《中國要聞》

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機構料內地２月ＣＰＩ回落至２％，可能降準預期升溫

發改委表示國內成品油價格不調整

內地１月醫保基金收入增１０﹒６％，支出增２１％

劉國強稱適時適度調整貨幣政策工具，堅持以我為主；多個因素推高Ｍ２增速，居民儲蓄將轉向

消費

李書福再任吉利汽車集團董事，去年３月曾卸任

易綱稱穩健貨幣政策精準有力，今年人幣匯率將持穩；保持流動性充裕，鞏固實際貸款利率下降

成果；推動《金融穩定法》出台，做好平台業金融整改

潘功勝稱恒大等房企「高血壓」，出台措施樓市獲改善

２月財新中國服務業ＰＭＩ錄５５，為去年９月來新高

人行１８０億逆回購利率持平，本周淨回籠４７５０億

深圳表示數據交易業務檔案保存時間不得少於３０年

廣州樓市低位回暖，釋放舊有需求，專家籲勿輕言漲價

快手與深圳中原合作，共同培養專業房產主播經紀人

國開行完成發行２０２３年第一期綠色債券

內地銀行加速審批「提前還貸」，線上渠道同時開放

任職年齡規定，竺延風免去東風汽車集團黨書記職務

網傳恢復發放課外輔導牌照？中國民辦教育協會：謠言

中證監發布《證券期貨業網絡和信息安全管理辦法》

銀保監表示做好聯合授信試點，不得為爭取客戶放鬆要求

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％，富士康擬投資７億美元在印度建廠

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《俄烏開戰》

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俄烏開戰來首會談，布林肯Ｇ２０場邊晤拉夫羅夫

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《兩會在即》

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中信資本倡推ＲＥＩＴｓ解決內房爛尾樓問題

人行官員建議修法明確人行在國家金融體系的主導地位

回應金融體制改革，易綱稱總方向是令體系更完善安全

李家超明午赴京，列席人大會議開幕式

消息指夏寶龍與港澳政協委員會面，肯定表現及貢獻

港區人大代表團出發往北京出席兩會

馬化騰等互聯網巨頭集體缺席兩會，科技專家獲器重

傳不連任政協常委，李澤鉅稱未來五年續擔任政協委員

傳何超瓊、姚志勝有望擔任政協常委

全國政協十四屆一次會議會期７天半，１１日下午閉幕

夏寶龍冀港區政協積極參政議政，籲發揮雙重積極作用

郭衛民稱今年就業壓力較大，勞動者技能與需求有落差；穩增長放首位，推動房地產業轉型新發

展模式

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《國際要聞》

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星巴克不派署任行政總裁美參議院委員會作證

涉就父親遺囑提假口供，李光耀次子李顯揚夫婦遭調查

美日印澳外長發聲明，譴責北韓發射彈道導彈

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《外圍經濟》

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Ｚｏｏｍ業績欠佳大裁員，總裁僅上任９個月無得留低

世界銀行行長候選人彭安杰將探訪非洲、歐洲及中國

南美出現極端天氣，大豆期貨價格上漲

政府補貼壓低能源帳單，東京通脹率急劇放緩

日債孳息率再破央行目標，市場押注黑田卸任前做調整

日揆要求採取新措施應對通脹，料央行６月底政策轉向

末日博士表示美國正醞釀完美風暴，滯脹性債務危機來襲

沽空Ｎｏｖａｖａｘ的投資者獲利約２７億美元

美國人首次置業難度增加

耶倫稱聯儲局需為勞動力市場降溫，但不一定增加失業

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《大國博弈》

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２８中企入美國實體清單，包括在港待上市ＡＩ獨角獸

澳洲智庫表示４４項關鍵新技術，中國有３７項技術領跑

美再制裁２８中國實體，外交部表示捏造借口打壓的例證

表列最新被美國商務部制裁的內地及香港實體

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《其他消息》

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尖沙咀海員之家重建地盤四級火，今早八時半大致救熄

林世雄稱高鐵長途服務需求熱烈，料吸引更多旅客訪港

高鐵將恢復長途服務，崔定邦料兩地旅遊往來將增加

高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務；高鐵香港段重啟廣東省長途列車服務，下周二開始預

售車票

傳公務員學院擬增設５高層職位

旅遊電商表示撤口罩令首日，港人預訂本地活動飆７５％

本港２月ＰＭＩ升至５３﹒９，錄九個月來最快升速

湯家驊稱禁蒙面法下，若市民在非法現場戴口罩將自招嫌疑

公務員事務局與北京大學加強培訓合作

律政司副司長張國鈞周日啟程訪問歐洲

港府宣布成立創新科技與產業發展委員會

政府再委任劉麥嘉軒為積金局主席

測量師質疑政府需低價賣地，發展局表示地皮估價經專業判斷

大灣區航空購１５架波音客機，黃楚標稱展示香港重返國際舞台

深股通額度全日用近１０億元，陸股通連續三日淨流入；滬股通額度全日用２９億元，陸股通流

入近２１億元

法外貿行表示對經濟提供有限支援，缺乏結構性解決方案

交椅洲人工島「二變三」，方學誠稱填海成本只增２－３％

泰加保險一名主要股東將一間阿聯酋保險公司股份贈予公司

工銀亞洲夥時代廣場推跨境客戶優惠

珠寶業界表示香港國際珠寶展人流較預期為多

筲箕灣６８歲男子感染類鼻疽，今年共錄３宗個案

馬會應家柏向員工發信：不會因額外博彩稅裁員

英國金融行為監管局：就ＬＭＥ針對鎳操作展開執法調查

中原ＣＣＬ按周升０﹒５５％，創１６周新高

港股通擴容，在港主要上市外國公司股票可納入

賭王胞姊「八姑娘」何婉鴻１０６歲離世，明日出殯

盧寵茂稱醫管局下月派員赴英搶人才，回流將有支援

黃奕鑑及羅家駿再獲委任為證監會非執董，任期兩年

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