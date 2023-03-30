【企業盈警】普甜食品（０１６９９）料去年虧損最少３﹒５億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》普甜食品（０１６９９）公布，去年度虧損不少於３﹒５億元
人民幣，比２０２１年虧損擴大最少３１﹒３５％。
＊料４月３日停牌＊
另外，該集團指，延遲刊發截至去年１２月３１日止年度業績，料於４月３日上午９時起停
牌，並預期核數師就去年度業績不發表意見。（ｗｈ）
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