  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2023 07:53

呷哺呷哺（００５２０）全年虧損擴至３﹒５億人幣，派息２﹒８分

　　《經濟通通訊社２９日專訊》呷哺呷哺（００５２０）公布，截至去年１２月３１日止全年
虧損３﹒５３億元（人民幣．下同），比２０２１年同期虧損２﹒９３億元有所擴大；每股虧損
３３﹒４２分，派發末期股息每股２﹒８分。
　　期內收入４７﹒２５億元，跌２３﹒１４％；稅前虧損擴大至３﹒５１億元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/03/2023
阿里巴巴成立六大業務集團　各業務具備條件可獨立融資及上市
人氣文章中國故事28/03/2023
《神州經脈》博鰲論壇今起舉行　滬指三連挫　外資轉流入
人氣文章財經熱話28/03/2023
績後大行紛降目標兼騰訊分派沽壓未消　美團縱反彈難轉勢？
人氣文章國際動態28/03/2023
迪士尼展開首輪裁員，預期人數達7000個
人氣文章香港要聞28/03/2023
旅監局:做好協調，考慮要求入境團等候用膳期間留在旅遊巴上
人氣文章FOCUS28/03/2023
【FOCUS】從香江到美國　商業地產冷風吹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金