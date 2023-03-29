呷哺呷哺（００５２０）全年虧損擴至３﹒５億人幣，派息２﹒８分

《經濟通通訊社２９日專訊》呷哺呷哺（００５２０）公布，截至去年１２月３１日止全年

虧損３﹒５３億元（人民幣．下同），比２０２１年同期虧損２﹒９３億元有所擴大；每股虧損

３３﹒４２分，派發末期股息每股２﹒８分。

期內收入４７﹒２５億元，跌２３﹒１４％；稅前虧損擴大至３﹒５１億元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

