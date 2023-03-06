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06/03/2023 09:34

《異動股》電視廣播升逾兩成，附屬與淘寶合作搞電商直播

　　《經濟通通訊社６日專訊》電視廣播（００５１１）升２１﹒３７％，報７﹒１元，最高價
７﹒１６元，創５２周新高，最低價６﹒１５元；成交３７７﹒４２萬股，成交金額
２４６７﹒９４萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０５﹒９８萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額１００﹒５４萬元，加權平均成交價６﹒６６７元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５５﹒８２萬元，加權平均成交價６﹒９１４元。以現價計，
該股暫連升４日，累計升幅９１﹒３７％。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒１００　變動　　　　　＋２１﹒３７％
　　最高價　　　　　　７﹒１６０　最低價　　　　　　６﹒１５０
　　成交股數　　３７７﹒４２萬股　成交金額　　２４６７﹒９４萬
　　１０天平均　　　　４﹒３３４　歷史波幅％　　１４７﹒７５０
　　２０天平均　　　　４﹒０８４　加權平均價　　　　６﹒５３９
　　５０天平均　　　　３﹒９２１　ＲＳＩ１４　　　９２﹒２９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０５﹒９８萬元；暫連
升４日，累計升幅９１﹒３７％
　
（ｅｄ）

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