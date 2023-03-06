《異動股》電視廣播升逾兩成，附屬與淘寶合作搞電商直播

《經濟通通訊社６日專訊》電視廣播（００５１１）升２１﹒３７％，報７﹒１元，最高價
７﹒１６元，創５２周新高，最低價６﹒１５元；成交３７７﹒４２萬股，成交金額
２４６７﹒９４萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０５﹒９８萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額１００﹒５４萬元，加權平均成交價６﹒６６７元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５５﹒８２萬元，加權平均成交價６﹒９１４元。以現價計，
該股暫連升４日，累計升幅９１﹒３７％。
基本資料
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現價 ７﹒１００ 變動 ＋２１﹒３７％
最高價 ７﹒１６０ 最低價 ６﹒１５０
成交股數 ３７７﹒４２萬股 成交金額 ２４６７﹒９４萬
１０天平均 ４﹒３３４ 歷史波幅％ １４７﹒７５０
２０天平均 ４﹒０８４ 加權平均價 ６﹒５３９
５０天平均 ３﹒９２１ ＲＳＩ１４ ９２﹒２９１
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０５﹒９８萬元；暫連
升４日，累計升幅９１﹒３７％
（ｅｄ）
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