《國金頭條》聯儲局頒貨幣政策報告，美股重回升勢道指漲３８７點

《經濟通通訊社６日專訊》美國聯儲局上周五（３日）公布半年度《貨幣政策報告》，主席

鮑威爾亦將於本周二（７日），一連兩日前往國會，就有關報告作證。投資者已消化聯儲局將延

長鷹派政策的消息，美股重回升勢。

上周五尾盤，道指漲３８７﹒４點，或１﹒１７％，收３３３９０﹒９７點。標普５００漲

６４﹒２９點，或１﹒６１％，收４０４５﹒６４點。納指漲２２６﹒０２點，或１﹒９７％，

收１１６８９﹒０１點。以周線計，道指漲１﹒７５％，結束連續４周跌勢。標普漲１﹒９％，

納指漲２﹒５８％。

美匯指數回落，紐約尾盤跌０﹒５％，至１０４﹒５３，周線下跌０﹒６％，是１月１５日

以來周線最大跌幅。美元兌日圓跌０﹒７％，至１３５﹒８２。日圓周線升０﹒４５％，終止連

續６周跌勢。



＊阿聯酋否認有意退出油組＊



黃金期貨５周來首度反彈，紐約期金漲１４﹒１美元，或０﹒８％，收每盎司１８５４﹒６

美元。周線上漲２﹒１％，為１月中以來最大漲幅。

由於有外媒報道阿聯酋有意退出石油輸出國組織（ＯＰＥＣ），原油價格一度下跌，但阿國

官員否認報道，油價重回升勢。紐約期油漲９７美仙，或１﹒２％，收每桶７９﹒１３美元。布

蘭特期油漲５９美仙，或０﹒７％，收每桶８５﹒３２美元。（ｊｆ）

