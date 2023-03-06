《國金頭條》聯儲局頒貨幣政策報告，美股重回升勢道指漲３８７點

《經濟通通訊社６日專訊》美國聯儲局上周五（３日）公布半年度《貨幣政策報告》，主席
鮑威爾亦將於本周二（７日），一連兩日前往國會，就有關報告作證。投資者已消化聯儲局將延
長鷹派政策的消息，美股重回升勢。
上周五尾盤，道指漲３８７﹒４點，或１﹒１７％，收３３３９０﹒９７點。標普５００漲
６４﹒２９點，或１﹒６１％，收４０４５﹒６４點。納指漲２２６﹒０２點，或１﹒９７％，
收１１６８９﹒０１點。以周線計，道指漲１﹒７５％，結束連續４周跌勢。標普漲１﹒９％，
納指漲２﹒５８％。
美匯指數回落，紐約尾盤跌０﹒５％，至１０４﹒５３，周線下跌０﹒６％，是１月１５日
以來周線最大跌幅。美元兌日圓跌０﹒７％，至１３５﹒８２。日圓周線升０﹒４５％，終止連
續６周跌勢。
＊阿聯酋否認有意退出油組＊
黃金期貨５周來首度反彈，紐約期金漲１４﹒１美元，或０﹒８％，收每盎司１８５４﹒６
美元。周線上漲２﹒１％，為１月中以來最大漲幅。
由於有外媒報道阿聯酋有意退出石油輸出國組織（ＯＰＥＣ），原油價格一度下跌，但阿國
官員否認報道，油價重回升勢。紐約期油漲９７美仙，或１﹒２％，收每桶７９﹒１３美元。布
蘭特期油漲５９美仙，或０﹒７％，收每桶８５﹒３２美元。（ｊｆ）
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