《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里（００７００）

《牛熊志選》繼上周三（１日）美國十年期債券孳息率突破４厘後，上周四（２日）美國三

十年期債券孳息率亦突破４厘，市場繼續關注美國加息步伐，美股上周四上升。全國「兩會」前

出現炒股不炒市，基建、能源等板塊成為大市領頭羊，恒指則升至２０５００點附近靠穩，上試

２０天線阻力。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

１４６９萬元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約３５７９﹒０萬元資金淨流

入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１９５００

點至１９７９９點之間，累計相當約２７０３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２０９００點

至２１１９９點之間累計了相當約１４７８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２３﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒７個波幅點至２６﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒３個波幅點至２２﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

３０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至３７﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至２２﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒９個波幅點至２５﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

１８﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２８﹒０％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１８﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒８個波幅點至３６﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

２３﹒５％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里巴巴（０９９８８）的相關認購證及牛證合

共錄得約９１１２萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的阿里巴巴認購證為行使價約１２０元至１２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒８倍

至７﹒０倍；另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約１３３０萬元資金淨流入部署，資金留意

行使價４５５元至４８１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒６倍至８﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１３００萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３０３元至３２１元附近的中期價外條款，

實際槓桿約５﹒５倍至６﹒５倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

