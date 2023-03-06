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06/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指有條件升抵２１５８６

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和向好。本欄認為，本周為好友進一步反攻，將大市推上自１月２７日高
位起跌幅的０﹒６１８倍量度升幅目標的大好機會；恒指而言，為２１５８６。這個目標乃筆者
經過客觀分析後所得，能否到達，大家須於預期的升浪中密切留意市況變化，以判斷好友會否後
勁不繼，最後失敗而回。換言之，各位不應抱「不到黃河心不死」的態度，應靈活變通，於市勢
不就時，認真考慮提早套利離場。
　　筆者完全明白，大部分散戶投資者都喜歡聽一些說得非常肯定的分析結果與買賣建議，如「
放心買入，股價肯定會升抵某水平。」試問世上怎會有必勝的方程式？這類不負責任，教讀者╱
觀眾輕視風險的言論，筆者從來講不出口。只有根據最新局勢，認真評估勝算與風險後釐訂的應
市策略，才值得大家參考。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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