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即市新聞

06/03/2023 09:19

《一周攻略－周進略》短期雖止跌回穩，３月議息變數大

　　《一周攻略》踏入３月份，焦點放在美聯儲官員如何取捨，今次議息會議，變數比之前兩次
大。何解？皆因經濟數據，形勢不似預期，市場期望亦自然有變。
　
＊通脹降溫慢，衰退說不上＊
　
　　是的，近期的通脹數據，雖說已經由高位見頂回落，但降溫太慢，個別環節恐怕死灰復燃，
通脹預期這一回事，往往有頑固性，不用力遏止，隨時掉頭向上，則前功盡廢。
　　再者，其他相關經濟數據，亦未配合局方全面停止加息。例如，失業未見明顯惡化，外界高
唱入雲的衰退故事，自然無法太執著。
　
＊加息２５或５０點子有爭議＊
　
　　如此一來，投資者早已明白，即使希望盡快完成加息周期，局方亦不可以就範，加息是勢在
必行，只在多少。
　　以往，議息前期望管理，通常早有定調，但今次之難處，在於之前擺明車馬降速加息，起碼
２５點子是不存在爭議，只是近數星期經濟數據太強勁，局方大員相繼發言，直指５０點子亦無
不可。
　
＊避免太側重某一可能性＊
　
　　當然若重返５０點子，期望管理而言，則不是原來故事，之前提前超前反映的好處，馬上逆
轉。
　　果如是，今次加幅不算寫在牆上，而是各有捧場客，未分勝負。
　　這樣形勢，剛好反映在投資市場上，過去一個月左右，風險資產價格先行回落，打斷了去年
１１月起升勢，即反映上述情況，但近一個星期，上述行動也開始有平倉，以免太側重某一個可
能性。
　
＊即市部署走位，不過夜不過市＊
　
　　短期而言，港美股市也有止跌回穩之勢。部署上，可以輕倉即市走位，不過夜不過市，最是
靈活。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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