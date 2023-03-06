《一周攻略－周進略》短期雖止跌回穩，３月議息變數大

《一周攻略》踏入３月份，焦點放在美聯儲官員如何取捨，今次議息會議，變數比之前兩次

大。何解？皆因經濟數據，形勢不似預期，市場期望亦自然有變。



＊通脹降溫慢，衰退說不上＊



是的，近期的通脹數據，雖說已經由高位見頂回落，但降溫太慢，個別環節恐怕死灰復燃，

通脹預期這一回事，往往有頑固性，不用力遏止，隨時掉頭向上，則前功盡廢。

再者，其他相關經濟數據，亦未配合局方全面停止加息。例如，失業未見明顯惡化，外界高

唱入雲的衰退故事，自然無法太執著。



＊加息２５或５０點子有爭議＊



如此一來，投資者早已明白，即使希望盡快完成加息周期，局方亦不可以就範，加息是勢在

必行，只在多少。

以往，議息前期望管理，通常早有定調，但今次之難處，在於之前擺明車馬降速加息，起碼

２５點子是不存在爭議，只是近數星期經濟數據太強勁，局方大員相繼發言，直指５０點子亦無

不可。



＊避免太側重某一可能性＊



當然若重返５０點子，期望管理而言，則不是原來故事，之前提前超前反映的好處，馬上逆

轉。

果如是，今次加幅不算寫在牆上，而是各有捧場客，未分勝負。

這樣形勢，剛好反映在投資市場上，過去一個月左右，風險資產價格先行回落，打斷了去年

１１月起升勢，即反映上述情況，但近一個星期，上述行動也開始有平倉，以免太側重某一個可

能性。



＊即市部署走位，不過夜不過市＊



短期而言，港美股市也有止跌回穩之勢。部署上，可以輕倉即市走位，不過夜不過市，最是

靈活。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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