  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/03/2023 08:21

《套期保值－蕭猷華》留意美國本月多項重要數據

　　《套期保值》美國國債息率下跌，１０年期債息由去年１１月最高回落，跌穿４厘，美國服
務業上月持續擴張，行業投入成本連跌四個月，數據優於預期，美股上周五（２日）全線上升。
不過，踏入３月份，有多項重要數據公布，將會直接影響聯儲局加息步伐，和美股後市表現。
　　首先，本周五（１０日）美國勞工部將會公布２月就業數據，市場預期非農新增職位或會低
於之前幾個月，預期為２０萬份，失業率料升０﹒１％至３﹒５％，從表象看，就業數據或回落
，有利聯儲局放慢加息步伐，不過，美聯儲官員曾經表示，失業率必須升至４％以上，通脹才會
得到控制，強勁的勞動力市場，美聯儲需要繼續加息去壓制通脹。
　　與此同時，３月１４日、１５日將會公布美國２月消費物價指數ＣＰＩ，和生產物價指數
ＰＰＩ，兩項數據非常重要，市場料ＣＰＩ增幅介乎６﹒１％至６﹒５％，１月為６﹒４％，由
於１月通脹數據回升，預期通脹仍然難落，加上就業市道強勁，市場憧憬美國經濟目前沒有嚴重
衰退風險，將會給予美聯儲持續加息壓力。
　　緊接通脹數據後，美聯儲將會在３月２２日公布議息會議結果，目前市場預期為加
０﹒２５％，不過如果通脹數據再次飆升，也不排除加０﹒５％的可能性。與此同時，鮑威爾亦
會在議息會後舉行記者會，筆者認為仍會採用較「鷹」立場。另一方面，在議息會議「空窗期」
前，即舉行會議前一個星期聯，儲局官員禁止發表講話，但在空窗期前，預期多位官員會
相繼發表經濟、加息步伐和通脹睇法，料美股會非常波動。
　　總括而言，預期美國加息步伐，終端利率有機會升至５﹒５％，今年年底減息機會很微，料
３月美股相當波動，向下機會高。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2023
【兩會焦點】全國人大明開幕13日閉幕　會期8日半
人氣文章中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半　人幣今年保持穩定　滬綜指周升2%
人氣文章財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常　中線目標價13銀
人氣文章香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
人氣文章財經熱話03/03/2023
電動車市場降溫鋰價跌跌不休　大行仍叫Buy　贛鋒天齊可趁低吸博反彈？
人氣文章香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金