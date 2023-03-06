《套期保值－蕭猷華》留意美國本月多項重要數據

《套期保值》美國國債息率下跌，１０年期債息由去年１１月最高回落，跌穿４厘，美國服

務業上月持續擴張，行業投入成本連跌四個月，數據優於預期，美股上周五（２日）全線上升。

不過，踏入３月份，有多項重要數據公布，將會直接影響聯儲局加息步伐，和美股後市表現。

首先，本周五（１０日）美國勞工部將會公布２月就業數據，市場預期非農新增職位或會低

於之前幾個月，預期為２０萬份，失業率料升０﹒１％至３﹒５％，從表象看，就業數據或回落

，有利聯儲局放慢加息步伐，不過，美聯儲官員曾經表示，失業率必須升至４％以上，通脹才會

得到控制，強勁的勞動力市場，美聯儲需要繼續加息去壓制通脹。

與此同時，３月１４日、１５日將會公布美國２月消費物價指數ＣＰＩ，和生產物價指數

ＰＰＩ，兩項數據非常重要，市場料ＣＰＩ增幅介乎６﹒１％至６﹒５％，１月為６﹒４％，由

於１月通脹數據回升，預期通脹仍然難落，加上就業市道強勁，市場憧憬美國經濟目前沒有嚴重

衰退風險，將會給予美聯儲持續加息壓力。

緊接通脹數據後，美聯儲將會在３月２２日公布議息會議結果，目前市場預期為加

０﹒２５％，不過如果通脹數據再次飆升，也不排除加０﹒５％的可能性。與此同時，鮑威爾亦

會在議息會後舉行記者會，筆者認為仍會採用較「鷹」立場。另一方面，在議息會議「空窗期」

前，即舉行會議前一個星期聯，儲局官員禁止發表講話，但在空窗期前，預期多位官員會

相繼發表經濟、加息步伐和通脹睇法，料美股會非常波動。

總括而言，預期美國加息步伐，終端利率有機會升至５﹒５％，今年年底減息機會很微，料

３月美股相當波動，向下機會高。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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