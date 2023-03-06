《專家之言－葉尚志》短期市況仍偏穩，未來一周節奏或有變

《專家之言》３月３日，港股在兩會開幕前夕出現試高行情，恒指漲了有接近１４０點，連

續第３日企於１０日線（最新報２０３５４點）以上來收盤，正如我們指出，短期走勢發展有先

回穩的機會，但是大市成交量卻持續縮降至不足１１００億元，情況顯示資金的參與積極性仍有

待增強，市場偏觀望的氛圍未能散去。一方面，人大政協兩會的召開，肯定是市場的焦點之一，

都在關注政策方面的最新發展情況。另一方面，市場對美聯儲加息的預期在最近兩周是有所升溫

了，因此，將於周五（１０日）公布的美國２月非農職位數據，估計也會是市場的另一焦點，預

期會有２１５０００個職位的增長。目前，港股經歷了２月的下跌調整逾２０００點後，短期走

勢是有所回穩了，但是估計在未來一周會有出現變節奏的機會，主要的看點就是放在兩會以及美

國就業數據方面，可以多加注意。



＊指數股進一步反彈修正，中石化中石油或展新升浪＊



港股上周五（３日）高開後又再表現縮量窄幅震動，日內波幅僅有約２３０點，連續兩日表

現窄幅後，要注意短期盤節奏出現變化的機會就有所增加了，而恒指的１０日線仍可以看作為目

前的好淡分水線。指數股有進一步反彈修正的情況，其中，內地電訊營運商繼續試高，中聯通

（００７６２）和中移動（００９４１），分別再漲了有３﹒１２％和１﹒６３％，再創本輪行

情的新高。另外，石油相關股表現亦見突出，中石化（００３８６）、中石油（００８５７）和

中海油（００８８３），分別漲了有４﹒０６％、２﹒８９％和２﹒１１％。值得注意的是，中

石化和中石油在周五都是以大成交來配合升穿２月份的高台橫盤整固局面，有出現突破展開新一

輪升浪的傾向。

恒指收盤報２０５６８點，上升１３８點或０﹒６７％。國指收盤報６９４０點，上升８２

點或１﹒２％。恒生科指收盤報４２１１點，上升８５點或２﹒０６％。另外，港股主板成交量

進一步回降至１０５７億多元，而沽空金額有１８０﹒９億元，沽空比例１７﹒１１％仍高企。

至於升跌股數比例是９８５：６２０，日內漲幅超過１１％的股票有４８隻，而日內跌幅超過

１０％的股票有２４隻。港股通連續第２日出現淨流入，在周五錄得有逾２２億元的淨流入。《

第一上海首席策略師 葉尚志》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

