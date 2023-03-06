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06/03/2023 12:06

恒指高收８點報２０５７６，聯想收升４％，碧服逆市跌７﹒５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》上周五美股三大指數齊升，道指漲３８７點，港股造好，恒生指
數半日收報２０５７６，升８點或０﹒０４％，主板成交６３４﹒５３億元。恒生中國企業指數
報６９１５，跌２４點或０﹒３５％。恒生科技指數報４１７０，跌４０點或０﹒９６％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國
移動（００９４１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒９５元，跌１﹒０５元或１﹒１９％，成交
２４﹒６６億元；騰訊控股收報３６３﹒４元，跌４﹒２元或１﹒１４％，成交２３﹒４６億元
；中國移動收報６３﹒５元，升１﹒５元或２﹒４２％，成交２２﹒５１億元。國指三大成交股
份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰
訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１４３﹒５元，升１﹒２元或０﹒８４％，成交
１６﹒９１億元。
　　聯想集團（００９９２）收升３﹒８４％，報７﹒５８元，該股成交約６７５４萬股，涉資
５﹒０５億元，盤中高見７﹒６５元，最低見７﹒２３元；中海油（００８８３）升３﹒１１％
，收報１１﹒９４元；中石化（００３８６）升２﹒９９％，收報４﹒４８元。
　　另外，碧桂園服務（０６０９８）逆市收跌７﹒４８％，報１４﹒８４元，該股成交約
４６９９萬股，涉資６﹒９０億元，盤中高見１５﹒６６元，最低見１４﹒２２元；碧桂園
（０２００７）跌４﹒５５％，收報２﹒５２元；招行（０３９６８）跌４﹒２９％，收報
４２﹒４元；海爾智家（０６６９０）跌３﹒１５％，收報２７﹒７元。（ｋｙ）

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