恒指高收８點報２０５７６，聯想收升４％，碧服逆市跌７﹒５％

《經濟通通訊社６日專訊》上周五美股三大指數齊升，道指漲３８７點，港股造好，恒生指

數半日收報２０５７６，升８點或０﹒０４％，主板成交６３４﹒５３億元。恒生中國企業指數

報６９１５，跌２４點或０﹒３５％。恒生科技指數報４１７０，跌４０點或０﹒９６％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國

移動（００９４１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒９５元，跌１﹒０５元或１﹒１９％，成交

２４﹒６６億元；騰訊控股收報３６３﹒４元，跌４﹒２元或１﹒１４％，成交２３﹒４６億元

；中國移動收報６３﹒５元，升１﹒５元或２﹒４２％，成交２２﹒５１億元。國指三大成交股

份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰

訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１４３﹒５元，升１﹒２元或０﹒８４％，成交

１６﹒９１億元。

聯想集團（００９９２）收升３﹒８４％，報７﹒５８元，該股成交約６７５４萬股，涉資

５﹒０５億元，盤中高見７﹒６５元，最低見７﹒２３元；中海油（００８８３）升３﹒１１％

，收報１１﹒９４元；中石化（００３８６）升２﹒９９％，收報４﹒４８元。

另外，碧桂園服務（０６０９８）逆市收跌７﹒４８％，報１４﹒８４元，該股成交約

４６９９萬股，涉資６﹒９０億元，盤中高見１５﹒６６元，最低見１４﹒２２元；碧桂園

（０２００７）跌４﹒５５％，收報２﹒５２元；招行（０３９６８）跌４﹒２９％，收報

４２﹒４元；海爾智家（０６６９０）跌３﹒１５％，收報２７﹒７元。（ｋｙ）

