《盤後部署》內地三大電訊商維持強勢，為何中移動不宜高追？

《經濟通通訊社６日專訊》兩會正式開幕，恒指低開１２９點，報２０４３７。內房股開市

受壓，發盈警的碧服（０６０９８）低開２﹒９９％，龍湖（００９６０）低開２﹒２１％，潤

地（０１１０９）則低開２％。至於科技股如京東（０９６１８）、騰訊（００７００）、阿里

巴巴（０９９８８）等未有大幅下跌，重磅金融股亦靠穩。

由於成交額較低，交投氣氛較淡靜，恒指全日維持窄幅上落，最高位２０７０２與最低位

２０４１０只差２９２點，雖然能夠低開高收，惟仍未能企在２０天線上。

恒指收報２０６０３，升３５點或升０﹒１７％，主板成交１０９０﹒８４億元。國企指數

報６９３７，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４１７７，跌３４點或跌０﹒８１％。

內地股市方面，上證綜合指數報３３２２，跌６點或跌０﹒１９％，成交４３１６﹒１７億

元人民幣；深證成份指數報１１８４２，跌９點或跌０﹒０８％，成交２３９６﹒６８億元人民

幣。



＊中移動漲逾３％＊



內地三大電訊股保持強勢，中移動（００９４１）升３﹒２３％，報６４元，成交約

５３１３萬股，涉資３３﹒８３億元，盤中高見６４﹒７５元，最低見６１﹒８元；中電信

（００７２８）升１﹒９％，報４﹒３元；中聯通（００７６２）升１﹒７５％，報６﹒３８元

。

由今年１月至今，中移動、中聯通及中電信分別升了逾２０％、逾２８％及逾３５％。除因

基本面良好及派息吸引外，據統計內地有多間券商部署涉及計算機、電子、高端製造等增長型股

份，中電信及中移動是其中較受推薦的股票。在資金持續流入下，三大電訊股反覆上升，中聯通

及中電信於１及２月的升幅更跑贏恒指。



＊失守百天線才離場＊



三大電訊股連日走強，是否代表可以現價追入，以免錯過搭「順風車」的機會？以中移動為

例，股價持續四日收高於保歷加通道頂部，主要移動平均線亦呈多頭排列利好形態，而近５日的

平均成交額逾２０億元，無可否認處於強勢。

然而，不論９日或９周ＲＳＩ均為嚴重超買，目前９周ＲＳＩ更升至９３，過去在６６至

６７元水平亦有一定阻力，現時買入的值博率實在不高。無貨者可候至２０天線（目前為

５８﹒４元）吸納，中長線目標９０元，未失守１００天線（目前為５３元）仍可持有。

（ｅｒ）

