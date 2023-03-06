【外圍經濟】日本勞工組織要求加薪，為２５年首次及幅度最大

《經濟通通訊社６日專訊》根據日本勞動組合總連合會（Ｊａｐａｎ Ｔｒａｄｅ

Ｕｎｉｏｎ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ﹒ ＪＴＵＣ），日本主要企業的勞工組織要求加薪，幅度

是２５年來最大，理由是物價上升壓抑了全國家庭預算。

根據ＪＴＵＣ於上周五（３日）發布新聞稿，勞工組織在３月１日要求的每月平均加薪幅度

是４﹒４９％或１３３３８日圓（９８美元）。ＪＴＵＣ對上一次要求加薪幅度大過４％是在

１９９８年。（ｐｃ）





