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06/03/2023 17:21

《台股攻略－黃振宇》台股今日收１５７６３點，升１５５點

　　《台股攻略》美股上周五（３日）強勢反彈，刺激台灣今日（６日）股匯皆升，台股開高走
高，加權指數一度站上１５８００點關卡，終場升１５５﹒０９點，收１５７６３﹒５１點，站
穩所有均線，並創近９個月來新高，成交金額為２４２２﹒３７億元（新台幣．下同）。
　　資金積極回流電子股，權值股大立光領漲，衝上漲停價２４５０元，帶領光學股走強。亞光
收漲停價７２元，玉晶光及先進光終場升幅分別達４﹒４７％及５﹒９８％。權王台積電終場升
０﹒９７％，收５２１元；聯電升１﹒１７％，以５１﹒９元作收；鴻海升０﹒９８％，收
１０３﹒５元。傳產及金融族群亦普遍走揚，汽車族群吸引買盤進駐，和泰車升超過２％，裕隆
亦升超過１％，其他零組件股包括大億、江申及倉佑等股份亦上升。金融股普遍收紅，國泰金升
１﹒６３％，收４３﹒６元；富邦金升０﹒８４％，收６０元；中信金升０﹒６７％，收
２２﹒５５元，惟永豐金收平盤。
　　ＣｈａｔＧＰＴ概念股持續帶動晶片、整個ＩＣ設計、矽智財，以及整個半導體的表現，而
大立光亦令蘋果相關概念股帶來刺激作用，投資者須觀察明日（７日）ＣｈａｔＧＰＴ概念股熱
度，以及觀察大立光股價是一日行情還是續強。此外，由於高階智慧型手機去年第四季到今年上
半年庫存下滑狀況不錯，目前預估第三季開始，有機會轉正成長，下半年高階智慧型手機走強的
機會很高，投資者可以留意布局高階智慧型手機以及車用電子類股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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