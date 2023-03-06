《窩輪豪情－梁業豪》指數牛證為主，依小時圖訊號指示走位

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源

業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動

（００９４１）、中國聯通（００７６２）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首

選阿里巴巴（０９９８８）、粵海投資（００２７０）與中華煤氣（００００３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與公用事業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國移動、中國聯通與中石油

（００８５７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選中華煤氣、粵海投資與農夫山泉（０９６３３）

。

上周四（２日）恒指期貨曾一度略為回落調整，但於２０３３６已找到即市重要支持，翌日

（３日）升上２０８０１，再創自上月２８日低位１９７１８反彈浪展開以來的新高。反彈勢頭

仍在，投機者的主要圖利對象自然應為指數牛證，指數熊證暫屬不宜。然而，於小時圖形勢有跡

象轉淡時，我們便應伺機將一半，甚至全部持倉沽出走位，以策安全。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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