【虛幣世界】ＬＤＯ大跌１０％，有傳美國證券委員會向其「開刀」

《經濟通通訊社６日專訊》消息指，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）將向Ｌｉｄｏ交易所開

刀，將會對其作出起訴，Ｌｉｄｏ發言人拒絕評論。由於Ｌｉｄｏ協議是用以太幣的質押，依照

ＳＥＣ過去對證券的認定標準，該項目可能屬於證券範圍，Ｌｉｄｏ相關代幣ＬＤＯ下跌１０％

。

消息來源來自Ｂａｎｋｌｅｓｓ加密播客的大衛霍夫曼，他聽說Ｌｉｄｏ和其他加密項目已

收到 ＥＣ的「Ｗｅｌｌｓ Ｎｏｔｉｃｅｓ」（即ＳＥＣ的通知信，意味ＳＥＣ將開始對其執

法），但他後來撤回了這一說法，但消息令該代幣陷入恐慌。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２４６１﹒３８元（美元．下同），升０﹒１４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５６９﹒１１元，升０﹒２９％；艾達幣報

０﹒３３８４元，升０﹒４２％；瑞波幣報０﹒３６９６元，升０﹒７６％。（ｕｌ）



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