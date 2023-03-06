《談國論企－黎偉成》中國有能力達經濟增５％目標

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２３年３月５日發表《政府工作報告２０２３年》

，以「超預期」形容中國經濟發展遇到疫情等國內外多重因素的衝擊，故國內生產總值ＧＤＰ增

長於２０２２年能夠達３％，即使低於年初預計的５﹒５％，表現仍遠優於其他主要國家的低或

負增長；而所預期的２０２３年會達到５％左右增長，顯示對經濟的未來發展有相當高度的信心

。著力擴大國內需求加快建設現代化產業體系，是為經濟發展重點力量。



＊經濟去年表現佳力抵國內外超預期衝擊＊



以往談《政府工作報告》，總都是聚焦於對經濟未來發展的政策和策略，但今次的焦點得先

集中講過去的２０２２年，理由為期內遇到疫情等國內外多重因素的超預期衝擊。李克強即使僅

止於一語，寓意卻甚為深重，特別是經濟所遇的」國內外「因素，所造成的「衝擊」，都是「超

預期」的，便可見情況是如何嚴峻和惡劣。君不見，中國的ＧＤＰ於２０２２年一季度同比仍然

增加４﹒８％，但到二季度便急轉直下的微增０﹒４％，三季度始稍見回穩，而四季度復見反覆

，乃隨著疫情在境內發展作出的變異，波動和變化甚大。

惟是中國的ＧＤＰ於去年全年仍能夠出現３％增長，相對於美、歐等許多主要國家的表現要

理想和良好，乃因中國確如李克強所言的「高效統籌疫情和經濟社會發展」；尤其是中國在

２０２２年三季末至四季度遇到的疫情惡化，既兇且狠，得以十分嚴厲的政策和措施以應對，年

末終能採取優化防控舉措，經濟社會逐步復常和在２０２３年初好轉。

面對經濟新的下行壓力，《政府工作報告》表果斷應對、及時調控：（１）動用近年儲備的

政策工具，靠前實施既定政策舉措，出台實施穩經濟一攬子政策和接續措施，部署穩住經濟大盤

工作，（２）加強對地方落實政策的督導服務，支持挖掘經策動潛力，支持經濟大省勇挑大樑，

（３）突出穩增長穩就業穩物價，推動經濟企穩回升。所言甚是。

但《政府工作報告》只論述「國內外」衝擊中的「國內」的部分，未講「國外」，而國外的

因素衝擊，實際相當嚴峻。君不見，美國在最近幾年來不僅從政經等許許多多方面封殺，更聯同

西方多個國家對華進行圍堵，更在中國台灣的中國內政、涉港涉疆涉藏等內政進行種種挑釁，近

期更在中俄等外交以至軍事上的「施壓」等等，中國面對美國的亂衝狂擊是不法與無章的，都能

挺過，使美軍無藉口搞亂中國。此為更佳之績。

正正因為國外惡劣因素的衝擊，預期會有增無減，故《政府工作報告》對２０２３年所提出

的８大項工作任務，主要集中於國內方面，特別是第１及２項，重點是擴大內需和提升經濟社會

發展素質，政策和策略是明智的：

特別是（一）第１項之「著力擴大國內需求」，重點是「把恢復和擴大消費擺在優先位置」

，而最重要的做法是：（Ｉ）多渠道增加城鄉居民收入，城鄉居民的就業得到保障了，收入增加

了，就自自然然會增加消費，而政府更力求（ｉ）穩定大宗消費，為消費形式升級之是謂也；

（ｉｉ）推動生活服務消費恢復，對服務業當有重大的刺激作用。



＊今年重點促投資保就業挺消費建現代化產業體系＊



還有（ＩＩ）投資，對經濟社會有多種利好影響，當然包括對內需的支持。政府投資和政策

激勵要（ｉｉｉ）有效帶動全社會投資，２０２３年擬安排地方政府專項債券３﹒８萬億元，

（ｉｖ）加快實施「十四五」重大工程，（ｖ）實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其

長，（ｖｉ）鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力

。

要知道，中國的人民幣存款餘額於２０２３年１月末為２６５﹒３９萬億元，同比增

１２﹒４％，其中住戶人民幣存款是月淨增加６﹒２萬億元，政府保就業促投資挺消費政策對經

濟社會有重大的支持作用，有無限憧憬。

同樣重要的當然是（二）加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源

合力推進關鍵核心技術攻關。加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。加快傳統產業

和中小企業數字化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。加快前沿技術研發和應用推廣

。完善現代物流體系。大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

我估計中國的國內生產總值ＧＤＰ在２０２３年的表現，會是（Ｉ）於二季度同比增長

６﹒２％，因中央挺內需提經濟措施開始達效，和２０２２年同期僅增０﹒４％的低基礎底下的

相應效益；（ＩＩ）三季度和四季度分別增４﹒２％和４﹒８％，是為內需會持續增長和發揮良

性效應的支持。連同預期ＧＤＰ於一季度增３％，２０２３年全年的同比增長會是４﹒５５％，

相對於２０２２年預計可增的３％，提升１﹒５５個百分點，乃可接受和不錯的表現。（論《政

府工作報告》之一）



中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

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１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２３ ＊３﹒０ ＊６﹒２ ＊４﹒２ ＊４﹒８ ＊４﹒５５

２０２２ ４﹒８ ０﹒４ ３﹒５ ３﹒０ ３﹒０

２０２１ １８﹒３ ７﹒９ ４﹒９ ４﹒０ ８﹒１

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

（＊為預計數字）



《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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