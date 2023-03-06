《豪論國金－李振豪》市場焦點不在於美聯儲３月加息２５點子

《豪論國金》相信諸君不難理解美國為首的成熟經濟體正以加息及緊縮政策應對通脹，在此

不作解說。向前看，這狀態料至少在今年上半年持續。投資世界往往先行於結果公布，利率期貨

正好反映宏觀資金對加息預測的部署，亦暗示各項資產未來走勢。



芝交所提供聯邦利率期貨數據顯示，截至３月６日早上１０時，３月２２日及５月３日各加

息２５點子的機率超過７５％及６７％，反映大部分資金已為此作好準備。市場焦點已轉移至６

月會否再加２５點子，而機率已超過一半。如數據遞升，料將對風險資產（例如股市）造成壓力

，尤其利率敏感股份，畢竟加息步伐將上半年維持。更甚是預測年內加息至６％機率由上月不足

０﹒３％升至今天超過１％。數值看似微不足道，但反映市場由去年９月起雄心壯志的暫停加息

甚至減息開始動搖，更出現第一條裂縫。此機率遞升將迫使大型資金逆轉年初樂觀部署，影響力

比就算６月再加息更大。



除了期貨預測，美聯儲如何修正點陣圖及經濟預測將是未來焦點。市場預測年內利率目標為

５﹒４５％，但美聯儲目標只有５﹒１％。如美聯儲維持目標將再次成為市場詬病，但過於進取

將影響經

濟表現，尤其衰退陰霾正濃罩美國經濟，如何「落刀」將成焦點之一。其次是經濟預測，美聯儲

去年１２月把今年經濟預期由２﹒９％大幅下調至０﹒５％，結果與市場相若。但年初至今各項

經濟數字

，尤其勞動數據「好到不能相信」，例如非農數字遠高預期（５１﹒７萬相比預測不足２０萬）

，暗示未

來平均時薪上漲（按月將回升至０﹒４％），通脹粘性更高又何以暫停加息？如維持０﹒５％增

長配合遠高

２％目標的通脹，或實質利率維持負值將壓抑市民購買力，究竟消費如何起飛來填補其他呆滯的

經

濟環節（如ＰＭＩ及商業信心）？如美聯儲為配合官方近期「軟著陸」的言論而逆轉上季預測，

有甚麼理據支持或解釋勞動以外的疲弱數據？



由去年２月鮑威爾「續約」美聯儲主席後，態度由沒有忽然又有通脹威脅，由１次加息７５

點子為非常態到常態化，預期通脹遞減到步入瓶頸（目標３﹒５％但ＰＣＥ反彈至４﹒７％）。

比市場擁有更多資源的美聯儲表現往往失信於市場，反映模稜兩可的操作及政策朝令夕改的風險

比持續加息更甚。當然，波動亦提供了炒作空間，火中取栗須不忘管控風險，料年初樂觀走勢將

面臨逆轉。

《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

