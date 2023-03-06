【兩會解讀】發改委：新增就業目標比去年多１百萬，反映信心決心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國今年目標任務是新增就業１２００萬人

左右，比去年目標任務淨增１００萬人，國家發改委副主入任李春臨表示，制定這個目標是有充

分信心的。

從今年情況看，外部環境更趨復雜嚴峻，國內高校畢業生人數和城鎮就業需求均創新高，就

業擴容提質依然面臨一些壓力和挑戰。但更要看到，隨著穩增長、穩就業、穩物價各項政策舉措

持續發力顯效，企業等經營主體恢復發展，帶動用工需求擴大、就業崗位增加，就業形勢將穩定

向好。去年定的新增就業目標是１１００萬人，實際完成１２０６萬人，比計劃目標多１００萬

人。今年確定的目標是１２００萬人左右，比去年目標多了１００萬，充分反映了對穩就業的信

心和決心。

李春臨又指，要加大就業優先導向的宏觀政策調控力度，協同推進「拓崗、穩崗、服務、創

業」，促進高校畢業生等青年高質量充分就業。重點在四個方面著力：一是著力擴大高校畢業生

市場化就業水平。二是著力推動企業、個體工商戶加快紓困。三是著力加強青年群體就業服務。

四是著力釋放青年創新創業活力。

